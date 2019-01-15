Столбовое боярство: как белорусская знать правила Московией 15.01.2019, 13:24

Потомки Гедимина дали начало самым знатным родам восточного соседа.

Московское княжество, возможно, никогда бы не достигло своего могущества, если бы не помогла ему влиятельная сила, пришедшая с Запада. Наследники князя Гедимина, его потомки приезжали в земли на Востоке за богатством и почестями, которые трудно было получить в Великом княжестве Литовском. Там разгоралась жесткая борьба за влияние и земельные уделы. Потому немало потомков основателя Литовского княжества считали за лучшее помогать Москве в ее битвах против Твери, Золотой Орды, пишет «Литвин».

Гедиминовичами были князья Трубецкие. Эти потомки литовских князей перешли на службу к московитам в самом начале XV века. При царе Алексее Михайловиче в Москве служили уже представители девятого поколения этого княжеского рода. Они получали должности воевод, великих послов в ведущих государствах Европы. Среди московского боярства Трубецкие считались особо почитаемым родом.

Князь Иван Трубецкой

Примером благородного служения московским царям может считаться биография князя Ивана Юрьевича Трубецкого, который скончался в 1750 году. В «Истории родов русского дворянства» Ивана Юрьевича о нем пишут как о последнем настоящем русском боярине. У него были две дочери. Зятьями Трубецкому приходились молдавский господарь Дмитрий Кантемир, принц Людвиг -Вильгельм Гессен-Гомбургский.

По древности рода Гедиминовичи были второй после Рюриковичей аристократической ветвью, которая дала Московской державе, а потом и Российской империи немало опытных военных деятелей и гражданских администраторов. Московское боярство гордилось своим происхождением от Гедимина. Его имя часто фигурировало в местнических спорах, которые разгорались среди аристократов по самым разным поводам — от места на пиру до командования армиями в войнах.

Богатейшим и самым многочисленным княжеским родом из Гедиминовичей были Голицыны. Их представители входили в окружение царя Петра Первого. Из Голицыных вышли к 17 веку более двух десятков бояр, три окольничих. Интересно, что представителей князей Голицыных При царях Михаиле и Алексее Романовых возводили в боярский чин сразу из стольников, миновав чин окольничего. Выходец из боярства, Князь Алексей Алексеевич Голицын был первым казанским воеводой (1632—1694).

Потомок князя Гедимина воевода Василий Фёдорович (почему-то прозванный Хавака) — стал родоначальником русского княжеского рода князей Хованских. Стольник Иван Хованский прославился как опытный полководец в войнах времен Смуты, когда требовалось отстоять Московское государство от войск Великого княжества Литовского и Польши в 1612-13 гг. В 1682 году отец и сын Хованские были казнены по навету, обвиненные в попытке свержения московских владетелей с престола. Царевна Софья опрометчиво дала согласие на обезглавливание Ивана Андреевича Хованского и его сына Андрея (начальник Судного приказа).

Старообрядец Иван Хованский был заслуженным воином. Он сражался со шведами, а в 1657 году разбил их при городе Гдове. Через 2 года его удостоили боярского чина. В 1660 году воевал с Литвой: осаждал Ляховичи, сжег Берестье, потерпел поражение от гетмана С.Чарнецкого под Полонкой. Осенью 1661 при селении Кушлики недалеко от Полоцка его разбила польско-литовская армия под командованием маршалка Жеромского (из 20 000 московских воинов спаслось едва ли тысяча).

Князь Иван Хованский и царевна Софья

Желая вернуть старые порядки и постоять за старую веру, Иван Хованский тайно призывал к бунту против юных царей Петра и Ивана, против правительницы Софьи московских стрельцов. 15–17 (25–27) мая 1682 года стрельцы восстали, убили воеводу князя М.Ю.Долгорукова. Но боярство не собиралось уступать Хованским.

Софья назначила Ивана Хованского главой Стрелецкого приказа. Но стремление к власти погубило князя. Софья вскоре после наветов приближенных Милославских перестала доверять Ивану Хованскому. По Москве поползли слухи о том, что стрельцы и их командир хотят убить царскую семью. Софья в страхе бежала с Петром и Иваном в село Коломенское из столицы. А Боярская дума приговорила Хованских к смертной казни за измену, хотя их вина толком и не была доказана. В конце концов Хованских отправили на плаху. Так печально закончили служение Московскому государству еще одни потомки литвинского рода Гедиминовичей.

Князь Василий Голицын

Весть о коварной казни бояр Хованских дошла до гарнизона московских стрельцов. Они вновь подняли восстание в Москве и даже захватили Кремль. Но руководства у них не нашлось такого, чтобы противостоять дворянской коннице, стянутой к Коломенскому приближенными Софьи. Стрельцы вскоре притихли и полностью подчинились регентше.