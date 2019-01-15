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Палата лордов британского парламента не поддержала текст соглашения о Brexit

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  • 15.01.2019, 13:27
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Архивное фото PA

Члены палаты выразили недовольство условиями соглашения с ЕС.

Палата лордов британского парламента не поддержала текст соглашения о выходе Соединенного Королевства из Европейского союза, при этом лорды отвергли возможность Brexit без соглашения, сообщает "Гордон" со ссылкой на Twitter палаты.

Голосование за проект постановления, предложенный лидером фракции лейбористов Ангелой Смит, прошло вечером 14 января.

321 член палаты проголосовал "за", 152 лорда были против.

Таким образом, члены палаты выразили недовольство условиями соглашения с ЕС, предложенными правительством, и вероятным характером будущих отношений с Брюсселем, который грозит "нанести вред государству", говорится в комментарии палаты к твиту.

Постановление Палаты лордов носит декларативный характер. Решение о ратификации соглашения между Великобританией и ЕС должна 15 января принять Палата общин.


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