В Беларуси назначен новый министр транспорта 2 15.01.2019, 13:30

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Алексей Авраменко

Фото: baf.by

Главой министерства стал Алексей Авраменко.

Александр Лукашенко назначил Алексея Авраменко министром транспорта и коммуникаций, пишет tut.by.

Алексею Авраменко 41 год. У него два высших образования — он окончил Белорусскую государственную политехническую академию и Академию управления при Лукашенко.

Начал работать мастером дорожно-строительного управления, затем перешел в комитет по автомобильным дорогам при Минтрансе. После этого занимал пост главного специалиста управления содержания дорожной сети Департамента «Белавтодор», потом должность главного специалиста, заместителя начальника и начальника управления транспорта, связи и информатизации в правительстве, после чего был назначен заместителем министра транспорта и коммуникаций Беларуси. Последние три года он работал первым заместителем министра транспорта и коммуникаций.

Напомним, 24 ноября прошлого года Александр Лукашенко назначил уже бывшего министра транспорта и коммуникаций Анатолия Сивака председателем Мингорисполкома.