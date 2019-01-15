Китай хочет повернуть сибирские реки 5 15.01.2019, 13:37

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Воды Сибири могут быть перенаправлены в КНР.

Представители Китайского Общества обменов и сотрудничества между Россией, Восточной Европой, Центральной Азией и КНР заявили, что они обратились к российскому правительству с предложением поддержать строительство водовода из Алтайского края в Китай. Информация об этом была разослана в российские СМИ, сообщает "Сибирь. Реалии".

Инициатива китайских общественников по переброске части воды с Алтая в Китай вызвала бурное обсуждение в России. Эксперты вспомнили, что такие проекты обсуждались и раньше – поворотом сибирских рек в Среднюю Азию и Казахстан предлагали заниматься и в СССР, и в современной России. Однако до сих пор эта идея не была реализована – в том числе из-за многочисленных опасений экспертов о ее возможных неблагоприятных последствиях.

О том, что именно просят у российского правительства китайцы, известно немного. Как пишет РБК, в связи с дефицитом воды в северных регионах Китая, авторы письма предлагают реализовать межгосударственный проект по переброске воды из Алтайского края через территорию Казахстана. Для этого планируется до 2026 года построить первую очередь магистрального водовода с сетью распределительных трубопроводов мощностью 600 - 700 млн м³ в год. Его протяженность может достигнуть 1,5 тысячи км. На втором этапе планируется построить еще одну очередь водовода мощностью до 1,8 - 2,4 млрд м³ в год, а также в срок до 2040 года начать проекты по повышению эффективности водопользования на приграничных территориях России, Казахстана и Китая, включая некие агротехнические проекты.

На просьбу корреспондента "Сибирь. Реалии" о комментарии в Китайском Обществе обменов и сотрудничества не ответили.

Нельзя отбрасывать угрозу

Ряд экологов считает, что реализация такого проекта нанесет серьезный ущерб окружающей среде и негативно скажется на условиях жизни людей. Об этом же говорит и уже имеющийся в Китае опыт переброски части стока рек в засушливые регионы.

Александр Колотов, директор общественной экологической организации "Плотина", специализирующейся на проблемах Ангар-Енисейского бассейна, сожалеет, что никто не попытался сразу обсудить возможный экологический ущерб:

– Представьте, ведь предлагается ежегодно и постоянно изымать часть стока, потому что в регионе наблюдается паводок. Это сравнимо со слоном в посудной лавке.

По словам Колотова, в конце нулевых годов Китай уже перевел трансграничную реку Аргунь в свое засыхающее озеро. На китайской территории река называется Хайлар.

река Аргунь на территории Китая

– Нельзя сказать, что это радует российских жителей, потому что сток Аргуни, конечно же, уменьшился. Поэтому когда Китай предлагает такие проекты, то надо понимать, что на их стороне есть и финансовые, и технические возможности, но я с большим подозрением отношусь к тому, как будут решаться экологические проблемы. То же самое касается и других проектов Китая. Это, например, канал "Евразия". Проекты забора воды из реки Иртыш транзитом через Казахстан, – прокомментировал Колотов.

По его словам, китайцы уже пыталась реализовать похожий проект на Байкале. Тогда китайская сторона достигла официальных договоренностей с муниципальными властями, которые позволили им широко анонсировать эту идею в китайских СМИ. Когда жители прибрежных байкальских территорий узнали об этом, в интернете появились три петиции, каждая из которых быстро собрала около 100 тысяч подписей. В результате проекты были поставлены на паузу.

– Не дай Бог, если все это будет приобретать какие-то реальные очертания, то авторам все равно придется выходить на Госэкспертизу, все равно будут общественные обсуждения. Я думаю, что тогда и местные жители, экологи в едином порыве выступят против, – сказал Колотов.

Алексей Грибков

С ним согласен и алтайский эколог Алексей Грибков. По его словам, такой проект грозит нарушением водного баланса с массой вытекающих негативных последствий.

– Это же покруче "Великого сталинского плана преобразования природы". Разговоры ведутся уже лет 40. Имя им – великий прожект по переброске сибирских рек, – считает Грибков. Он считает, что отбрасывать такую угрозу нельзя, поскольку Центральная Азия действительно остро нуждается в воде, и острота будет лишь нарастать.

– При сезонной неоднородности водного стока реки Катунь невозможно круглогодичное водоснабжение для Китая. Да и Алтаю эта вода нужна не меньше, чем соседям. Но этот, так называемый, проект перераспределения стока реки Катунь – только один из элементов обширной и разнообразной программы Китая по экспансии природных ресурсов Сибири и, в конечном счете, территории России. Недаром китайцы называют Байкал "Северным морем" с претензией на всю Сибирь, – поясняет завлабораторией водной экологии Института водных и экологических проблем СО РАН Владимир Кириллов. По его словам, российские территории, представляющие интерес для китайцев, хорошо известны.

– В Обь-Иртышском бассейне, площадь которого около 3 млн кв. км. (эквивалентно почти 20% территории России, одной Якутии или двум Монголиям), у Китая есть известный и уже частично реализованный проект перехвата части стока реки Чёрный Иртыш. В верховье реки Селенга (бассейн Байкала и, соответственно, Енисея) Китай организационно и финансово способствует Монголии в строительстве четырех ГЭС (по проектам, разработанным ранее Гидропроектом СССР). Монголии нужна электроэнергия, но за счет этих ГЭС Китай планирует осваивать местные горнорудные месторождения с последующим формированием отвалов токсичных отходов в верховье реки, питающей Байкал. В верховье реки Аргунь (одна из рек, образующих Амур) тоже планируется изъятие части стока (в маловодные годы – практически всего). Формальное основание – питьевое водоснабжение, а на самом деле – для металлургического комбината, – продолжает эксперт.

К сожалению, отсутствие проекта и, соответственно, конкретных расчетов, по его словам, не дает возможности оценить не только экологические, но и экономические последствия изъятия воды из верхнего участка Оби.

Ничего личного

Наличие на севере Китая и в Центральной Азии сложностей с чистой пресной водой подтверждает эколог Евгений Симонов. При этом Китай в таких проектах может одновременно решать сразу несколько проблем. КНР – мировой лидер в сооружении гигантских плотин. По оценкам Симонова, почти половину тендеров на крупные гидроинженерные проекты в мире получают сегодня китайские компании.

– Китайцам понятно, что в масштабах региона Средней Азии вода все более дефицитный ресурс, и именно у их страны есть финансовые и гидроинженерные возможности осуществить за рубежом крупные проекты перебросок рек, теряющие популярность внутри Китая. В рамках инициативы "Пояс и Путь" это называется "делиться с соседями избыточными производственными мощностями" и всемерно поощряется, – считает Симонов.

В Китае действительно активно перегораживались реки. Примером может служить плотина "Три ущелья" – одна из крупнейших в мире, нанесшая гигантский экологический ущерб. Однако в последние годы руководство КНР официально объявило курс на построение экологической цивилизации. В результате в Китае ежегодно закрываются заводы, неспособные работать в соответствии с постоянно ужесточающимися экологическими нормативами. Одним из возможных путей решения подобных проблем может быть перенос производств за границу.

По словам Александра Колотова, попытки перевести экологически неблагоприятные китайские предприятия на российский берег Амура, и об этом даже были достигнуты соглашения с региональными властями. Лишь общественное сопротивление остановило эти планы. Колотов уверен, что в случае строительства алтайского водовода, экономическая схема будет точно такой же, как и в любых международных проектах с участием Китая:

– Сталь будет идти с их заводов, работать будут китайцы и, скорее всего, заниматься проектированием будет тоже китайцы. То есть они будут любым способом за счет этого проекта стимулировать собственную экономику.

Власти молчат

Официальной позиции российского правительства на вновь поступившее предложение пока озвучено не было, однако проекты по перебросу воды сибирских рек в засушливые регионы обсуждались отечественными властями не раз. Первый проект поворота рек на юг появился еще в 60-70-е годы прошлого века, а к 1986 году проект даже был подготовлен. В 2002 году в поддержку переброски воды от Ханты-Мансийска в Среднюю Азию заявлял Юрий Лужков, а в 2006 году к этому вопросу одновременно вернулись министр природных ресурсов РФ Юрий Трутнев и президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

Алтайская река Катунь

В мае 2016 года уже министр сельского хозяйства Александр Ткачев на встрече с министром сельского хозяйства КНР Хань Чанфу заявил о готовности российских властей предложить проект по переброске пресной воды из Алтайского края России через Республику Казахстан в засушливый Синьцзян-Уйгурский автономный район КНР. Речь шла о переброске 70 млн кубометров воды через Казахстан. Идею поддержал представитель Алтайского Заксобрания Сергей Серов, объясняя это тем, что в крае каждую весну и лето случаются паводки. По мнению Алексея Грибкова, такая оценка алтайского парламентария показывает абсолютное непонимание проблемы.

– Паводок – максимум 2 месяца. 10 месяцев вода не будет поставляться? Но дело даже не в объёмах воды в тот или иной период. Паводковые воды тоже нужны природе, нашей, а не китайской, – считает эколог.

С ним согласен и Александр Колотов:

– Чтобы говорить про избыточность и недостаточность, нужно иметь какую-то точку отсчета. Часто говорят, что сильные наводнения свидетельствуют об избытке воды, но никто не говорит, что объекты капитального строительства возводятся по границе ниже подтопления. Мне очень жаль, что вместо того, чтобы комментировать экологические последствия проекта, мы начинаем рассуждать уже с точки зрения кухни "ура, у нас много – можно продать". Я думаю, что это очень плохая парадигма мышления.

Неодобрительно к идее переброски стока рек в свое время отнеслись и в соседней Республике Алтай. В 2017 году министр природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Александр Алисов на заседании бассейнового совета Верхнеобского бассейнового округа отметил, что строительство водохранилища на реке Катунь для переброски стока в Иртыш окажет существенное негативное влияние на Катунский государственный заповедник, а гидроэнергетический объект в связи с отсутствием потенциальных потребителей электроэнергии экономически нецелесообразен.

"Понижение уровня воды в реке Тихая и реке Катунь приведет к понижению уровня грунтовых вод, что негативно скажется на водообеспечении жителей села Майма и других населенных пунктов. Кроме того, Катунь является стокообразующей для Оби. Переброска стока скажется и на водности реки Обь", – говорилось в протоколе по итогам заседания. Вопрос больше не поднимался.

А кто лоббисты?

Опрошенные эксперты сходятся во мнении, что всерьез относится к новой инициативе пока не стоит. Выступившее ее автором Китайское Общество обменов и сотрудничества между Россией, Восточной Европой, Центральной Азией и КНР является частью более крупной организации – Китайского общества поддержки традиционной китайской медицины и фармакологии, которое не имеет никакого отношения к вопросам переброски рек.

Игорь Денисов, старший научный сотрудник Центра исследований Восточной Азии и Шанхайской организации сотрудничества МГИМО объяснил, что это неофициальная лоббистская организация. По его мнению, никакой официальной позиции в Китае по поводу конкретно этого водного проекта нет:

– Организация не очень авторитетная, но очень активная, действует ли она от имени правительства, или создает шум – неясно. Возможно, что она нашла понимание в каких-то российских коммерческих структурах. Это какая-то самодеятельность. Самому мне эта проблема кажется надуманной. Письмо премьеру от Ассоциации китайской медицины, которую и в Китае никто не знает... и с разбрасыванием пресс-релизов по всем возможным СМИ...ну так не делаются дела.

С этой оценкой согласен и Евгений Симонов:

– С моей точки зрения, обсуждение этой утки "на серьезе" контрпродуктивно. Вы поддаетесь на провокацию, устроенную, чтобы показать кому-то нам неведомому "значимость темы". Данный эпизод проходит по статье "манипуляция общественным мнением" а не по статье "водохозяйственное сотрудичество".

Они выкачают всю нашу воду, ведь население Китая исчисляется миллиардами!

В правительстве Алтайского края заверили, что никаких серьезных переговоров по проекту строительства водовода на данном этапе не ведется.

Корреспондент "Сибирь.Реалии" спросил нескольких жителей Алтайского края, слышали ли они о проекте строительства водовода в Китай и как относятся к этой идее?

Роман Березенцев (28 лет):

– Ничего не знаю о проекте, первый раз о нем слышу. Если это хоть как-то положительно отразиться на уровне жизни горожан, тогда я за. Но в это очень трудно поверить, ибо власть на всех уровнях заботится только о себе и своих близких.

Елена Кочережнева (30 лет):

– Я ничего не слышала про водопровод, но если такая инициатива есть, то я против, однозначно! Они выкачают всю нашу воду, ведь население Китая исчисляется миллиардами!

Ольга Лагутина (28 лет):

– Я что-то слышала об идее продавать воду Байкала китайцам. Про Алтайский край слышу впервые. Если это не повредит природе и будет приносить высокий доход нашему народу, то я не против. Если же эта продажа будет выгодна только определенной кучке людей, как это часто у нас бывает, то я совсем не одобряю эту идею.

Мария Мерлушкина:

– Мы знаем об этом проекте, и категорически против него. Китайцев нельзя пускать к ресурсам. Водопровод, как и в прошлом газопровод через Алтай, облегчал строительство автомагистрали из Китая и дальнейшую тихую оккупацию.

Стас Морозов (33 года):

– С Китаем, конечно, надо дружить – они экономически намного сильнее. Но не реки же поворачивать вспять. Тем более, Алтай – это туризм и сельское хозяйство. В обоих случаях важна экология. А этот проект нанесёт огромный ущерб. Лучше, наконец, придумать способ доставлять алтайскую пшеницу в Юго-Восточную Азию. Вот от этого точно будет толк.