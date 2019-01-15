Хадиджа Исмайлова объявила голодовку 15.01.2019, 14:03

Хадиджа Исмайлова

Известная журналистка выступила в защиту азербайджанского блогера.

Азербайджанская журналистка Хадиджа Исмайлова, против которой власти Азербайджана также заводили уголовное дело, сообщила в своем фейсбуке, что начала голодовку в поддержку блогера Мехмана Гусейнова, пишет Настоящее Время.

Он отбывает двухлетний срок в тюрьме по обвинению в клевете на полицию, почти три недели назад объявил голодовку в знак протеста против нового обвинения в том, что он якобы избил сотрудника колонии. Если бы не это дело, весной 2019 года Мехман Гусейнов должен был выйти на свободу. Однако новое дело может привести к тому, что блогеру дадут еще 5-7 лет колонии.

Ранее Хадиджа Исмайлова рассказала Настоящему Времени, что "последней каплей" в деле Гусейнова стал опрос, который он в феврале 2017 года провел на улицах Баку. Блогер спрашивал жителей Азербайджана: "Если бы вы руководили предприятием, назначили бы вы свою жену своим заместителем?" Конкретные имена в опросе не назывались, но все понимали, что Гусейнов намекал на указ президента Азербайджана Ильхама Алиева, который назначил свою жену первым вице-президентом.

13 января в социальных сетях было опубликовано совместное обращение активистов Илькина Рустамзаде, Байрама Мамедова (Маммадова), Ахсана Нурузаде, а также журналиста Эльчина Исмаиллы. Bсе они признаны политзаключенными, а Рустамзаде и Мамедов – "узниками совести". Мамедов (Маммадов) и его товарищ Гияс Ибрагимов были арестованы 10 мая 2016 года, когда написали несколько антиправительственных лозунгов на постаменте памятника первому президенту Азербайджана Гейдару Алиеву. Однако полиция заявила, что у активистов при аресте и позже дома были изъяты наркотики (героин), и их судили именно по этой статье: Маммадов получил 10 лет тюрьмы.

14 января пенитенциарная служба Азербайджана опровергла информацию о начале голодовки в местах заключения в поддержку блогера.

3 января четверо участников протеста в поддержку Гусейнова были приговорены к административным арестам, а еще четыре человека были оштрафованы.

6 января еще одна группа активистов попробовала провести новый пикет в поддержку блогера перед Бакинским апелляционным судом. Полиция пресекла акцию. Шестеро человек, в том числе журналисты и один из организаторов, Мете Тюрксой, были задержаны.