Cтроитель из Бобруйска: В нашем тресте процветает мошенничество 1 15.01.2019, 14:04

Бобруйчанин рассказал о ряде нарушений на строительном предприятии.

В редакцию сайта Сharter97.org обратился читатель из Бобруйска, который рассказал о нарушениях на строительном предприятии:

«Строительный трест №13 Бобруйск пишет рекламу о вакансии с з/п от 1000 р. А реальная зарплата составляет в среднем минимальную. Это уже обман населения. Хорошие специалисты вынуждены увольняться из стройтреста, чтобы содержать свои семьи.

Заработная плата выплачивается 30-31 числа следующего месяца поздно вечером. Зимнюю спецодежду не выдают. Положенных рукавиц и перчаток - также.

В стройтресте работает большое количество людей из местной «химии», так как свободный строитель, знающий положение дел в стройтресте, работать там не желает.

Из заработных плат по исполнительным листам высчитывается свыше 70% от полной зарплаты. Рабочему остается менее 30%. Это меньше прожиточного минимума, что говорит о том, что систематически нарушается статья 108 Трудового Кодекса Беларуси.

Но деньги, которые высчитываются из заработных плат на алименты, не доходят до матерей и жен уже очень долгое время.

Стройтрест пользуется деньгами по своему усмотрению.

На счета жен алименты не поступают. Этим самым доказывается, что в тресте процветает «мошенничество», что должно наказываться возбуждением уголовных дел против виновных лиц», - подытожил строитель.

Напомним, ранее сайт Сharter97.org писал о строителе из Бобруйска, который «заработал» -11 рублей.