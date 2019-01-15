Макрон после протестов «желтых жилетов» начинает национальные дебаты 1 15.01.2019, 14:17

Эммануэль Макрон

Фото: Chesnot/Getty Images

Президент Франции ищет точки соприкосновения с протестующими.

Президент Франции Эммануэль Макрон во вторник официально начинает национальные дебаты, целью которых является попытка ответить на требования движения "желтых жилетов".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Во вторник Макрон посещает небольшой нормандский город Гран-Буртерульд, где должен встретиться с 600 мэрами и чиновниками.

Отдельные группы "желтых жилетов" призвали к протестам в городе во время визита президента.

Местные власти в свою очередь временно запретили движение автотранспорта в регионе и ограничили доступ в город - туда допускают только местных жителей и тех, кто там работает. Также в город свезли большое количество правоохранителей.

Ранее Макрон в "письме французам" предложил провести обсуждение, на которое вынес несколько вопросов.

Среди вопросов, сформулированных президентом: какие налоги нужно снизить? на что государство должно тратить деньги в приоритетном порядке? не слишком ли много во Франции бюрократических барьеров? не следует ли чаще проводить референдумы и кто может их инициировать? Граждане могут выносить на рассмотрение свои вопросы. Ожидается, что дебаты будут продолжаться до 15 марта.