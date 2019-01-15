«Удары наносили без разбору – и дубинками, и берцами» 2 15.01.2019, 15:03

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Илья Зубеня

Стало известно о еще одном случае беспредела в рядах столичной милиции.

В районе столичного парка Дружбы народов 17 декабря встретились два приятеля: слово за слово – решили отметить встречу, и не долго размышляя направились в парк, под березки. То, что впоследствии не совсем правильного поступка перенес один из них – Илья Зубеня – надолго оставит след в его судьбе: он был жестоко, вплоть до разрыва барабанной перепонки, избит сотрудниками милиции, пишет spring96.org.

Проезжавшие в патрульной машине двое милиционеров, «зафиксировав» факт распития алкоголя, решили задержать приятелей.

«В автомобиле я стал просить, чтобы сотрудники милиции бросили курить. Я – аллергик. И мне тяжело переносить табачный дым, начинают слезится глаза. Становится тяжело дышать», - вспоминает те события Илья.

Илью с товарищем прямиком отвезли в Советский РУВД, усадили на металлические стулья около центральной лестницы и приказали ожидать.

Долго уточняли данные задержанных, куда-то уходили и возвращались. Один из сотрудников - старшина, оформлявший задержание, по иронии судьбы, однажды уже задерживал и избивал Илью. Вот он и напомнил парню про тот случай, добавил, что тогда – пять лет назад – его коллегу, причастного к избиению, либо уволили из органов, либо перевели еще куда-то. Видимо, эта старая история разозлила стражей порядка.

«Получилось так, что он меня забирал и также избил несколько лет назад. Он переспросил дважды мою фамилию, я повторил, на что услышал: «А я тебя ... знаю», - говорит Илья Зубеня.

Илья стал снимать происходящее на камеру телефона. Тут-то все и началось.

Его мгновенно заковали в наручники, вырвали телефон. Затем уже двое сотрудников подняли со скамейки и повели его за угол.

«За углом краем глаза я заметил, что один их них отворачивает в сторону камеру видеонаблюдения. Ну все, подумал я, приплыли…

Так и было. Меня резко сбили с ног бросили на пол, на правый бок. По этой стороне мне и досталось более всего. Удары наносили без разбору – и дубинками, и берцами. Один из ударов прошелся по голове, стало очень больно…» – рассказывает Илья.

«Понимаю, что дело пахнет жареным, начинаю громко кричать, переворачиваюсь на другую сторону, по которой они успели также нанести несколько ударов…»

Сколько продолжалось избиение Илья из-за шока точно сказать не может. После его резко подняли за наручники и пристегнули к лестнице, причем руки в наручниках прикрепили очень высоко, чтобы он находился в позе ласточки. Оставили в таком положении минут на 15.

У парня стали опухать и неметь руки. Илья стонал об боли и тогда «стражи порядка» сжалились и сняли наручники.

У Зубени появилась возможность попросить друга, который все это время сидел рядом на скамье, позвонил его девушке, а та в свою очередь связалась с правозащитниками из «Платформы».

Чтобы как-то оправдать свои действия сотрудники милиции доставили Илью Зубеню в городской наркологический диспансер на освидетельствование. Он несколько раз дул в трубку, которая показывала единицу, но в документ, несмотря на возражения Ильи, почему-то вписали 2.2 промилле.

После освидетельствования Илью доставили обратно в РУВД, вернули телефон. Было примерно 17.30 вечера.

«Я сразу стал набирать телефон 103 скорой помощи, поскольку сильно болело ухо. Услышав, как я громко говорю: «Здравствуйте, меня избили в милиции, я не слышу на одно ухо», - старшина в свою очередь тоже стал срочно вызывать бригаду врачей».

Медики предложили Илье обезболивающее и сказали, что нужно ехать в больницу. В автомобиль скорой также сел старшина милиции, который избивал Илью, а второй сотрудник в звании сержанта поехал вслед за скорой на служебном автомобиле. Парня доставили во 2-ую городскую больницу, там сделали снимок, взяли анализы, осмотрели гематомы.

Илью удивило, что сотрудники милиции заходили вместе с ним во все кабинеты, в разговоре стараясь психологически надавить на медиков, намекая, что жалеть его не стоит, что он неадекватен. Когда Илья говорил врачам, что сильно болит ухо и он не может слышать, старшина только смеялся и бросал реплику о том, что это он сам расковырял себе ухо.

Поскольку во 2-ой больнице не было специалиста, Зубеню направили в четвертую, к лору. «Охранники» последовали и туда. Когда они опять стали заходить вместе с Ильей к врачам, он не выдержал и сказал, что существует врачебная тайна и он решительно против, чтобы они присутствовали при обследовании. Врач проявила принципиальность и попросила выйти старшину и его напарника.

Медик констатировала разрыв барабанной перепонки и стала настаивать на госпитализации Ильи.

«Молодые люди, он с вами никуда не поедет, его нужно госпитализировать», - сказала врач сотрудникам милиции.

Милиционеры заволновались, стали звонить куда-то, то и дело слышались их вопросы: «Что делать?».

Ночью к Илье в больницу прибыли следователи, подробно опросили о происшедшем и зафиксировали показания. Зубене было предоставлено направление на судебно-медицинскую экспертизу в Новинки.

Противоправные действия сотрудников РУВД были обжалованы в районную прокуратуру и управление собственной безопасности УВД. Сейчас проходит проверка заявлений, после чего может быть принято решение о возбуждении уголовного дела.

Избиение задержанного сотрудником милиции – это должностное преступление

Превышение власти или служебных полномочий - умышленное совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы прав и полномочий, предоставленных ему по службе, повлекшее причинение ущерба в крупном размере или существенного вреда правам и законным интересам граждан, либо государственным или общественным интересам.

Умышленное совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы прав и полномочий, предоставленных ему по службе, сопряженное с насилием, мучением или оскорблением потерпевшего, наказываются лишением свободы на срок от трех до десяти лет с конфискацией имущества или без конфискации и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.