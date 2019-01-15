Видеофакт: Украинских моряков приветствуют в Москве криками «Слава Украине!» 15.01.2019, 15:16

Суд над украинцами перерос в акцию поддержки.

В заседании Лефортовского районного суда Москвы по делу захваченных украинских военных у судьи Альбины Галимовой объявлен перерыв на обед. Когда украинских военных выводили из зала заседания, часть собравшихся кричали: «Слава Украине», сообщает корреспондент «Крым.Реалии».

Оглашение решения у судьи Сергея Рябцева назначено на 15 часов.

Ранее сообщалось, что судьи Лефортовского районного суда Москвы Галимова и Рябцев отказали в ходатайстве защиты на изменение подсудности дела восьми захваченных украинских военных. Защита просила перенести рассмотрение продления ареста в военный суд, ссылаясь на Женевскую конвенцию.

Все 24 захваченных ФСБ у берегов Крыма украинских военных заявили следствию, что являются военнопленными.

25 ноября 2018 года российские военные у берегов Крыма таранили, обстреляли и захватили три плавсредства ВМС Украины – катера «Бердянск» и «Никополь» и буксир «Яны Капу» – направлявшиеся из Одессы в Мариуполь. По данным Киева, шесть украинских моряков были ранены.

ФСБ России подтвердила применение оружия против украинских кораблей, ведомство утверждает, что три украинских военных корабля «незаконно пересекли госграницу России».

Российские суды в Крыму арестовали 24 украинских военных. Они будут находиться под арестом до 25 января 2019 года. Украинским военнослужащим предъявили обвинение по ч. 3 ст. 322 УК России (незаконное пересечение границы), им грозит до 6 лет лишения свободы. Всех украинских военнослужащих доставили в столицу России Москву.

Прокуратура АРК признала захваченных ФСБ России украинских моряков военнопленными.

Действия России в районе Керченского пролива критикуют в ряде европейских стран и США. В НАТО заявили, что внимательно следят за развитием событий в Керченском проливе и призвали к сдержанности и деэскалации напряжения.