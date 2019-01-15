Дональд Трамп угостил cпортсменов бургерами и картошкой фри

Дональд Трамп угостил cпортсменов бургерами и картошкой фри3
- 15.01.2019, 15:22
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Президент США лично составил меню для приема и оплатил еду за свой счет.
Президент США Дональд Трамп организовал 14 января в Белом доме торжественный прием для игроков команды по американскому футболу Clemson Tigers, выигравших чемпионат США среди вузов, пишет «Медуза».
На стол подали бургеры, картошку фри, куриные наггетсы, соусы в серебряной посуде, пиццу и другой фастфуд. Трамп пошел на такой шаг из-за продолжающейся блокировки работы правительства США. Поскольку часть персонала Белого дома ушла в неоплачиваемый отпуск, Трамп лично составил меню для приема и оплатил еду за свой счет.
В инстаграме Белого дома опубликовали несколько фотографий с торжественного ужина.
Трамп заявил журналистам, что изначально планировал накормить спортсменов салатами, которые должны были приготовить его супруга и дочь.
Here’s a video I shot of President Trump showing off his 300 hamburgers. pic.twitter.com/P06S6I5w07— Hunter Walker (@hunterw) 14 января 2019 г.
«У нас есть пицца, 300 гамбургеров, много-много картофеля фри — все это наша любимая еда. У нас много крупных людей, поэтому я думаю, что мы немного повеселимся», — сказал американский президент. Непосредственно на приеме Трамп заявил, что на столе есть все, «что мне нравится, что вам нравится».
🚨🚨MUST SEE 🚨🚨— Darren M. Haynes (@DarrenMHaynes) 14 января 2019 г.
Clemson is really eating FAST FOOD at the White House!!!!!
President Trump (@realDonaldTrump) is serving McDonald's, Wendy's, Burger King and pizza to the College football National title team at the White House. @wusa9 @WUSA9sports #Clemson #FastFood #Trump pic.twitter.com/tRMaLqpvPb
He was serious. pic.twitter.com/fD3oPmZ0kg— Taylor Mason (@taylomason) 14 января 2019 г.
Whoever made this, thank you.— Steve Marmel (@Marmel) 15 января 2019 г.
Also: Trump is a Russian asset.#TrumpShutdown pic.twitter.com/xBlnWgEYmn
Trump making sure he not breaking his pockets for the Clemson football team. Burger King, Wendys, McDonalds it is 😂😂😂😂😂 pic.twitter.com/HnEjivbVTP— Mel 🇭🇹 (@MellyMel320) 15 января 2019 г.
Great things. pic.twitter.com/7kSUVKnbR5— Chico Sierra (@chico_sierra) 15 января 2019 г.
BIG CHUNGUS served up Trump's burgers. @twh pic.twitter.com/Rm9ce8hL5X— Mikey🌹 (@pewpy) 15 января 2019 г.
White House, Trump prepares dinner— Omertá (@pucherazo1) 15 января 2019 г.
Big Macs for hall #WhiteHouseDinner pic.twitter.com/4TWOtYq14j