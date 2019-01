Дональд Трамп угостил cпортсменов бургерами и картошкой фри

Президент США лично составил меню для приема и оплатил еду за свой счет.

Президент США Дональд Трамп организовал 14 января в Белом доме торжественный прием для игроков команды по американскому футболу Clemson Tigers, выигравших чемпионат США среди вузов, пишет «Медуза».

На стол подали бургеры, картошку фри, куриные наггетсы, соусы в серебряной посуде, пиццу и другой фастфуд. Трамп пошел на такой шаг из-за продолжающейся блокировки работы правительства США. Поскольку часть персонала Белого дома ушла в неоплачиваемый отпуск, Трамп лично составил меню для приема и оплатил еду за свой счет.

В инстаграме Белого дома опубликовали несколько фотографий с торжественного ужина.

Трамп заявил журналистам, что изначально планировал накормить спортсменов салатами, которые должны были приготовить его супруга и дочь.

«У нас есть пицца, 300 гамбургеров, много-много картофеля фри — все это наша любимая еда. У нас много крупных людей, поэтому я думаю, что мы немного повеселимся», — сказал американский президент. Непосредственно на приеме Трамп заявил, что на столе есть все, «что мне нравится, что вам нравится».

President Trump (@realDonaldTrump) is serving McDonald's, Wendy's, Burger King and pizza to the College football National title team at the White House. @wusa9 @WUSA9sports #Clemson #FastFood #Trump pic.twitter.com/tRMaLqpvPb — Darren M. Haynes (@DarrenMHaynes) 14 января 2019 г.