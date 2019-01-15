Госдуме предложили ввести налог на выезд из России 15 15.01.2019, 15:34

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Налог планируют взимать как с россиян, так и с иностранцев.

Для развития в России внутреннего туризма и внедрения инноваций в туристическом комплексе следует ввести налог на выезд из страны, пишет finanz.ru.

Как сообщает РИА Новости, с таким предложением в Совет Федерации, Государственную думу и Ростуризм обратилась ассоциация по развитию бизнес-патриотизма «Аванти».

Если установить ставку налога на уровне 500 рублей и заставить платить его всех пересекающих госграницу - и россиян, и иностранцев, - в бюджет можно собирать до 35 млрд рублей в год, говорится в письме, которое подписал президент «Аванти» Рахман Янсуков - помощник чеченского бизнесмена Умара Джабраилова, прославившегося стрельбой под кокаином в московском отеле Four Seasons летом прошлого года.

«Финансовая поддержка туристическому сектору страны из бюджета России на ближайшие семь лет составит примерно 422,2 млрд рублей, что позволит не только обеспечить успешное выполнение Федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ (2019-2025 годы)", но и заложить основу для перехода туристической отрасли России на инновационный путь развития», - объясняет «Аванти».

Подобный налог уже действует в ряде других стран - например, в Японии, Индонезии, Индии, Израиле, Коста-Рике, Перу, считают авторы идеи. В России же он позволит стимулировать внутренний туризм.

«В условиях глобального противодействия со стороны ряда стран, у всех граждан нашей страны есть возможность переосмыслить отношение к природным красотам нашей родины и отдыху на территории нашего государства», - говорится в письме.

В прошлом году, напомним, «Аванти» предлагала начать выпуск банкнот 10 тысяч рублей с портретом президента Владимира Путина.

Это, как утверждали в ассоциации, помогло бы «консолидировать» российское общества, «повысить уровень культуры», а также запечатлеть «выверенную политику руководства России» в условиях санкций Европы и США.

ЦБ отказался со ссылкой на то, что «по сложившейся традиции изображения действующих политических и общественных деятелей» не используются на купюрах.