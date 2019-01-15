Лукашенко назначил нового помощника по Гродненской области вместо «настоящего бандита» 8 15.01.2019, 15:43

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Иван Лавринович

Фото: «Сцяг перамогi»

Иван Лавринович стал помощником диктатора.

Помощником Лукашенко — инспектором по Гродненской области назначен Иван Лавринович. Соответствующее кадровое решение принял диктатор, пишет tut.by.

Иван Антонович Лавринович родился в 1968 году в деревне Панфиловщина Глубокского района.

До этого назначения был председателем Лиозненского райисполкома.

Напомним, предыдущего помощника Лукашенко — инспектора по Гродненской области Сергея Ровнейко в конце мая 2018 года КГБ задержал с поличным при вымогательстве и получении взятки в размере 200 000 долларов США. Было возбуждено уголовное дело, обвиняемый — в СИЗО КГБ. Тогда Лукашенко назвал его «настоящим бандитом».