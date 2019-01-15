После разговора с Трампом Эрдоган согласился на создание в Сирии зоны безопасности 3 15.01.2019, 15:45

Президент США настоял на гарантиях для сирийских курдов.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган согласился на предложение главы Белого дома Дональда Трампа о создании на северо-востоке Сирии 32-километровой "зоны безопасности".

Об этом лидеры двух государств договорились во время телефонного разговора в понедельник, 14 января, передает агентство Anadolu.

Отметим, что этому предшествовало заявление Трампа о том, что он "разорит" Турцию в случае наступления на сирийских курдов, которые являются союзниками США и сыграли важную роль в разгроме террористов Исламского государства.

Данная угроза прозвучала на фоне подготовки американской армии к выводу из Сирии, анонсированном в декабре 2018 года.

Президент Дональд Трамп аргументировал это решение победой США над боевиками террористической организации Исламское государство в этой стране.