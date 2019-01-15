Герасименя о радио «Спорт FM»: Нас мурыжили несколько месяцев 9 15.01.2019, 16:09

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Почему администрация Лукашенко не дало разрешение на появление новой радиостанции.

Впервые о возможном появлении первой белорусской спортивной радиостанции заговорили еще в октябре. С тех пор успели назначить директора, озвучить имя спонсора, рассказать об учредителе и даже подсчитать расходы на первых порах и бюджет. Активное участие в создании «Спорт FM» – такое хотели назвать радиостанцию – приняли олимпийская чемпионка в биатлоне Надежда Скардино и призер Олимпийских игр в плавании Александра Герасименя. Казалось бы, пробивная компания.

Дело оставалось за малым: получить лицензию и радиочастоты. Обычно этот процесс не очень быстрый, поэтому в Мининформе посоветовали спортсменкам обратиться за содействием в администрацию Лукашенко. Еще в октябре девушки последовали рекомендации в расчете на то, что глава государства лично ознакомится с проектом и одобрит его. В итоге ответа ждали аж до 31 декабря и получили не одобрение, а отказ.

Об этом в программе «Неделя спорта» на СТВ рассказала Надежда Скардино (позже с программой стали происходить странные вещи). Почему проект не одобрили и что будет с ним дальше, «Трибуне» рассказала Александра Герасименя.

- На днях вы получили отказ от администрации Лукашенко. Это означает, что проект сворачивается?

– Хочется верить, что нет. Скорее всего, в ближайшее время будем собираться и обсуждать дальнейшую судьбу проекта. Сейчас пора праздников, поэтому немножко отложили в сторону дела, но мы не собираемся сдаваться. Проект, на самом деле, очень хороший, интересный и, что самое важное, полезный. Думаю, еще поборемся за него.

- То есть это еще не конечная точка. Какие есть выходы из этой ситуации?

– Надеюсь, точка не конечная. Если бы те, кто давал отказ, хотя бы увидели наш офис… Посмотрели, насколько серьезно мы готовимся к реализации проекта, насколько готовы сейчас, и только потом оценивали бы перспективы... Точнее, скажем так: были бы заинтересованы в том, чтобы увидеть и посмотреть. Тогда, наверное, и результат был бы другим.

- Понимаете, почему получили отказ

– Наверное, кому-то не совсем понравилось, что мы хотим сделать такой проект. Сложно ответить, почему все-таки пришел отказ от aдминистрации. Потому как я не вижу ни одной причины говорить «нет», вот в чем суть. Видимо, вмешались какие-то личные мотивы, которые не дали возможности нашему проекту реализоваться.

- Может, вы просили финансовую помощь, и в этом кроется причина отказа?

– Нет, мы ничего не просили. В том-то и дело, есть готовый проект, в котором фактически уже многое сделано, есть стремление и дальше развивать, но не хватает только положительного ответа. Понимаете, люди готовы делать все сами, полностью взять на себя расходы, а затем появляются непредвиденные обстоятельства.

- О чем тогда писали в письме?

– Мы полностью, в деталях, описали наш проект. Объяснили, что собираемся делать, как, за счет чего, почему и где. Казалось, не должно было возникнуть ни единого вопроса, но увы.

- Ответ содержал какие-либо разъяснения?

– Нет, причем прислали его в канун Нового года.

- Как отреагировали на отказ?

– Естественно, не обрадовалась. Все-таки мы потратили столько сил, времени, нервов. Действительно старались и выкладывались по полной. Не понимаю, зачем было так долго тянуть с ответом, если все равно по итогу отказали. Нам ведь должны были прислать ответ в течение месяца, но, по сути, просрочили все сроки. Нас мурыжили несколько месяцев просто, чтобы сказать «нет»? Как-то это совсем некрасиво и неправильно. По законодательству они нарушили все правила.

- Заместителем главы aдминистрации Лукашенко является Максим Рыженков, в свое время бывший помощником главы государства по вопросам спорта. Вы общались с ним на тему радиостанции? Может, он пытался помочь?

– В тот момент, когда нужна была помощь, его как раз не было. Если не ошибаюсь, он улетал куда-то. Но это ведь не Максим Владимирович принимает решение!

Хочется верить, что сейчас наш проект более детально рассмотрят. Увидят, что мы хотим сделать, для чего и что из этого выйдет.

- Без разрешения aдминистрация Лукашенко никак не обойтись?

– К сожалению, нет. У нас все СМИ контролируются.

- Как спонсор реагирует на эту ситуацию? По-прежнему готов вкладывать свои средства?

– Поверьте, спонсор переживает не меньше нас. Мы уже несколько месяцев работаем, платим за аренду офиса, зарплату персоналу и, в принципе, несем немалые расходы. Но опять же, повторюсь: по прошествии всех праздников будем заново встречаться и разговаривать. Затем уже можно будет делать какие-либо выводы.