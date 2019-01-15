Мировая экономика вырастет в 2019 году на 2,9% 15.01.2019, 16:15

Это следует из отчета Всемирного банка, представленного в Варшаве.

Мировая экономика вырастет в 2019 году на 2,9 процента, — гласит отчет Всемирного банка, представленный в Варшаве. В то же время ожидается, что экономический рост в Европе и Центральной Азии достигнет 2,3 процента, передает «Радио Польша».

Один из авторов отчета Франциска Онзорге объясняет, что экономический рост все еще будет выше потенциала мировой экономики. Эксперты банка ожидают замедления с 3 процентов ВВП в прошлом году до 2,9 процента ВВП в этом году. Тем не менее, это все еще выше потенциального роста. По оценкам экономистов, мировой банк составляет 2,7 процента в этом году.

Однако большой проблемой остается задолженность. Долги трех четвертей стран мира выросли на 10 и более процентов. Государственный долг в то же время увеличился аналогичным образом в двух третях стран

Среди самых серьезных угроз глобальному экономическому росту эксперты Всемирного банка отметили, среди прочего, возможность торговой войны, политическую нестабильность и одновременное замедление экономического роста, например, в США и Китае. Согласно докладу, экономика этой части мира в 2020 году будет развиваться со скоростью 2,7 процента.