Мастер новояза 1 15.01.2019, 16:39

1,624

О «голландской болезни» и не только.

Сегодняшнее интервью Силуанова «Коммерсанту» — высший класс российского новояза.

Идиотскую ситуацию, когда Россия отказалась воспользоваться выгодами высоких цен на нефть Силуанов называет преодолением «голландской болезни», пишет Telegram-канал «СерпомПО».

Он считает благом, что «внешние факторы стали меньше влиять на жизнь наших людей». Да. Они вообще перестали влиять, особенно, когда благоприятны. Силуанов забирает все сверхдохды в свои резервы, не давая россиянам ничего из них. Россияне должны быть счастливы — он их оберегает от внешних факторов…

Повышение пенсионного возраста он называет «настройкой пенсионной системы», а рост налогов — «налоговыми изменениями». А все вместе — условиями, позволяющими «увеличивать размеры пенсий в реальном выражении, обеспечивать стабильность налоговых условий на шестилетний период».

Про пенсионные протесты он говорит: «работающими гражданами предпенсионного возраста это решение было воспринято неоднозначно».

Жесткое проталкивание правительственного пенсионного закона без предъявления каких-либо расчетов называет «широкими обсуждениями в обществе».

А «социалистическое» экономическое мышление Силуанова прямо фонтанирует: чтобы увеличить экономический рост нужны инвестиции, которые должно обеспечить правительство. И только на этой основе можно будет обеспечить «развитие» здравоохранения, образования и прочих социальных сфер .

Он всерьез считает себя прагматиком, а своей идеологией — высокие темпы роста. Но вот только обеспечивать их собирается чисто по-социалистически.

Совершенно очевидно, что в рынок он не верит, а в частные инвестиции или в то, что «спрос определяет предложение» — тем более. Самозанятые для него — враги, и он обещает остановиться, только когда «у нас не останется серого сектора».

Развивать экономику надо не какой-то там сомнительной частной инициативой, а исключительно по правительственным лекалам — нацпроектам. Роль бизнеса — явно только встраиваться в правительственные программы, другой роли Силуанов для него не видит.

И ни слова про провал реальных доходов населения (-10% к 2013 году, а ведь это как раз тот самый конечный спрос), о конкуренции и демонополизации, о контроле над госкомпаниями и госкорпорациями, о коррупции, о приватизации, о снятии внешней изоляции… Да и корреспонденты «Ъ» не достают его такими вопросами.

И как только у кого-то поворачивается язык называть Силуанова либералом? Вечный чиновник и чистый социалист-государственник. Как и утвердивший его глава государства.