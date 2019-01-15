Назначен новый посол Беларуси в Литве 15.01.2019, 16:44

Валерий Барановский уже работал на должности советника-посланника в Литве.

Лукашенко назначил Валерия Барановского новым послом Беларуси в Литве, передает корреспондент БелТА.

При этом диктатор заявил, что Белорусская АЭС все равно будет построена, потому что это в интересах страны.

"Если Литва хочет, чтобы это было и в интересах Литвы, давайте вместе заниматься атомной станцией. Мы же не кричали гвалтом, когда были проблемы у них на станции. Поэтому еще Беларусь Литве очень пригодится. И то, что сейчас там творят политики, я не думаю, что литовский народ их поддерживает. Никакой опасности для Литвы наша станция не представляет. Мы же сами чернобыльская республика. Что, мы сами не понимаем, что станция должна быть безопасной?" - заявил диктатор.

Ранее Валерий Барановский уже работал на должности советника-посланника в Литве.