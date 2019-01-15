Доллар продолжил дорожать на торгах в Минске 15.01.2019, 16:48

Белорусский рубль сдал к американской и российской валюте.

На валютных торгах в Минске 15 января доллар и российский рубль подорожали, евро подешевел.

Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.

Доллар стал дороже на Br0,0029 и составляет Br2,1571 (на торгах 14 января - Br2,1542 за $1).

Евро подешевел на Br0,0003 до Br2,4705 (14 января - Br2,4708 за 1 евро).

Курс российского рубля повысился на Br0,0085 до Br3,2149 за 100 российских рублей (14 января - Br3,2064 за 100 российских рублей).