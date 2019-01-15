Посол США в Германии: Россия хочет прекратить транзит газа через Украину 1 15.01.2019, 16:58

Кремль может снова решить использовать энергию как оружие против Европы.

Проект газопровода "Северный поток-2" был разработан лишь с целью создать альтернативный маршрут транспортировки российского газа в Европу, который не проходит через Украину.

Об этом заявил посол США в Берлине Ричард Гренелл в интервью Rheinische Post, сообщает "Европейская правда".

"Проблема "Северного потока-2" состоит в том, что это не экономический проект. Его разработали только по одной причине: создать альтернативный маршрут транспортировки российского газа на пути в Европу, который не проходит через Украину. Поэтому вопрос заключается в том, хотят ли европейские правительства стать более зависимыми от страны, которая использует химическое оружие, чтобы убить оппонента в Европе. Станет ли Европа более зависимой от страны, которая вторглась в суверенное государство и незаконно аннексировала территорию?" - сказал он.

13 января стало известно, что Гренелл разослал немецким компаниям, которые участвуют в проекте, письма по электронной почте, напомнив о риске попасть под американские санкции.

"Содержание этих писем ничем не отличается от заявлений, которые мы сделали публично: компании, работающие в сфере российского энерго-экспортного сектора, рискуют возможными санкциями. Правительство США и Конгресс имеют четкие предостережения относительно энергетической безопасности и геополитического влияния "Северного потока-2", и я буду продолжать политику США", - сказал дипломат.

"Путин четко заявил, что хочет прекратить транзит российского газа через Украину. Два проекта, которые дадут ему возможность сделать это - "Северный поток-2" и "Турецкий поток-2". Эти два проекта вместе делают транзит российского газа через Украину практически лишним", - пояснил он.

По его словам, опасность заключается в том, что Россия может снова решить использовать энергию как оружие против Европы или показать другое деструктивное поведение.

"Хотя маловероятно, что Германия станет объектом подобных мер, могут пострадать восточные соседи Германии. Здесь поставлено на карту европейское единство", - добавил Гренелл.

Германия говорит, что ее выход из проекта не приведет к его остановке, но ослабит способность Берлина настаивать на продолжении транзита газа через Украину.