Анджей Почобут: Отсутсвие реакции на действия белорусских властей их только раззадоривает 4 15.01.2019, 17:01

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Анджей Почобут

Фото: Agencja Gazeta

Власти взялись за польских священников.

Об этом пишет журналист Анджей Почобут в «Фейсбуке».

Недавно я писал, что отсутствие реакции на явные оскорбительные действия белорусских властей их только раззадоривает. После попыток заблокировать новогодние встречи для детей, изучающих польский язык, пришло время польских священников.

Настоятель костела святого Франциска в Солигорске Собеслав Томала покинет Беларусь до 31 января. Таково решение властей.

Никаких объяснений не последовало, хотя это не требуется по закону.

Каждый священник, не имеющий белорусского гражданства, должен иметь право заниматься пастырской деятельностью. Проведение мессы без такого разрешения равносильно запрету на въезд в Беларусь. Разрешение дается на полгода... И каждые полгода кто-то из польских священников возвращается в Польшу.

В 2007 году власти объявили, что их целью было избавиться от всех польских священников в Беларуси. За эти годы им удалось приблизиться к намеченной цели. Когда-то большинство священников в Беларуси были гражданами Польши, затем половина из них, теперь поляки уже составляют меньшинство.

Есть что-то постоянное в политике Лукашенко по отношению Польши.