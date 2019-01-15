Как Путин забрал у россиян яйцо 2 Михал Кацевич

15.01.2019, 17:14

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Новый год в России начинается с нерадостного роста цен в магазинах.

Пока что россияне шутят над этим и задаются вопросом, почему исчезают яйца.

Новый год в интернете начался с удивительной карьеры… яйца. Кто-то 4 января анонимно загрузил в Инстаграм фотографию куриного яйца. Он назвал аккаунт «world_record_egg» и призвал побить рекорд лайков поста.

На момент публикации на профиль с одним этим постом подписались 5,5 миллионов пользователей. Таким образом, яйцо победило самую известную звезду Инстаграма Кайли Дженнер. Удивительная мировая карьера яйца совпала с исчезновением яиц в России. Точнее одного яйца. В каждой упаковке. В российских магазинах появились упаковки, в которых вместо десяти было только девять яиц.

Десятое яйцо

Первые упаковки с девятью яйцами появились в магазинах Удмуртии. Они были произведены местной птицефермой и сразу стали хитом сети. Рунет затопило шутками и мемами. Например:

«Это войдёт в историю, как «сталинки», «андроповка» и «хрущёвка»: Путинский девЯток!».

Это войдёт в историю, как "сталинки", "андроповка" и "хрущёвка":

Путинский девЯток! — Товарищ МК (@Comrade_MK) 11 января 2019 г.

Или:

— Дайте мне десяток яиц..

— У нас только по девять яиц..

— Но мне нужно десять..

— Возьмите два по девять..

— Получится восемнадцать, а мне нужно десять..

— Лишние восемь можете раздавить трактором. Он за магазином. Тракторист берёт недорого..

В магазине



- Дайте мне десяток яиц..

- У нас только по девять яиц..

- Но мне нужно десять..

- Возьмите два по девять..

- Получится восемнадцать, а мне нужно десять..

- Лишние восемь можете раздавить трактором. Он за магазином. Тракторист берёт недорого..

- Спасибо..

- Не за что. — Мысли Перзидента (@VVP2_0) 11 января 2019 г.

Некоторые утешали, что в СССР вообще не было яиц. К дискуссии присоединился Алексей Навальный:

«Кайли Дженер смещена с пьедестала инстаграмма. (…) Вот я думаю, может это то самое яйцо, пропавшее из российского десятка?»

Некто зарегистрировал аккаунт в инстаграмме, выложил фото яйца и предложил побить рекорд по лайкам. Получилось менее, чем за сутки. Кайли Дженер смещена с пьедестала инстаграмма. У яйца почти 23 млн лайков. Вот я думаю, может это то самое яйцо, пропавшее из российского десятка? pic.twitter.com/V0ixherfYY — Alexey Navalny (@navalny) 14 января 2019 г.

В комментариях в соцсетях пользователи обращают внимание, что проблема не только в яйцах:

«Пельмени Сибирские начали с 1кг, потом 950, 900, 800… сейчас стали 700».

Другие подчеркивают, что теперь встречается пиво объемом не поллитра, а всего 0,45, молоко вместо литра на 10% меньше. Только цены остались без изменений. Знаменитая упаковка яиц из Удмуртии стоила 64 рубля и стоит также сейчас, хотя в ней – на одно яйцо меньше.

Инфляция в холодильнике

Россияне замечают, что цены фактически растут, формально не изменяясь. Все благодаря уменьшенной упаковке или меньшему объему продукции в бутылках и коробках. Но цены тоже растут. Согласно статистике, яйца в декабре подорожали на 25% и цена продолжает расти. Рыночные эксперты объясняют, что рост цен на яйца является явлением сезонным и нормальным. Однако с начала года все продукты питания росли как на дрожжах. Главным образом из-за увеличения НДС. С начала года НДС в России увеличился с 18 до 20 процентов. Реальные последствия этого увеличения будут видны только через несколько недель, потому что в магазинах и на складах все еще лежат тонны продуктов с прошлого года со старой ценой.

Со временем однако подорожают все продукты. Даже молочные, которые облагаются налогом 10%. Для их изготовления используются упаковка и оборудование с более высокой налоговой ставкой. Год, который только начинается, не будет хорошим для кошельков россиян. В прошлом году инфляция превысила 4 процента. Уже известно, что в этом году будет больше. Не только из-за НДС. Премьер Дмитрий Медведев объявил об увеличении платы за коммунальные услуги в 2019 году. Цены на топливо также увеличатся. Некоторые операторы мобильной связи уже отправили своим абонентам информацию об увеличении цен на услуги. Исчезнувшее яйцо будет самой маленькой проблемой. Большей будут исчезающие рубли.

Михал Кацевич, «Белсат»