Геннадий Федынич: Могу ходить в магазин или поликлинику только с 12.00 до 14.00 15.01.2019, 17:34

Геннадий Федынич и Игорь Комлик

Фото: spring96.org

Лидеры профсоюза РЭП готовят инструкцию для всех тех, кто находится на «домашней химии».

Лидеры профсоюза РЭП Игорь Комлик и Геннадий Федынич рассказали сайту palitviazni.info о том, как отбывают наказание на "домашней химии".

"Система несовершенна, сейчас я готовлю письмо на имя начальника Уголовно-исполнительной инспекции", - говорит Геннадий Федынич.

Напомним, что 9 ноября прошлого года в Минском городском суде лидеры профсоюза РЭП Геннадий Федынич и Игорь Комлик обжаловали приговор от 24 августа 2018 года, согласно которому они признаны виновными по ч.2 ст.243 Уголовного кодекса Республики Беларусь («уклонение от уплаты налогов в крупном размере»).

Суд Советского района приговорил руководителей профсоюза РЭП к 4 годам ограничения свободы без направления в учреждения открытого типа. Минский городской суд оставил решение районного в силе.

В отношении Игоря Комлик ограничения начали действовать с 19 декабря прошлого года, Геннадия Федынича - с 4 января этого года.

"За это время милиция проверяла меня только один раз, - говорит Игорь Комлик. - Пришли перед Рождеством около 21.30 в квартиру, посмотрели паспорт. Ежедневно я должен быть дома после 21.00. Кроме того, раз в неделю мне нужно ходить и отмечаться в Уголовно-исполнительную инспекцию МВД".

- У меня более жесткие условия отбывания наказания, так как дома должен быть уже в 19.00, - добавляет Геннадий Федынич. - Кроме того, неприятно удивило, что могу ходить в магазин или поликлинику только с 12.00 до 14.00. И это я собираюсь обязательно обжаловать, а потому сейчас готовлю письмо в Уголовно-исполнительную инспекцию. Вопросов очень много.

На каком основании у меня забирают перерыв на обед? Кто дал такое право? Почему эти вопросы не согласовали с моим нанимателем? Почему я должен только в рабочее время оставлять работу? Либо талон в поликлинику дали, скажем, на 10 часов утра.

- В 19.00 вы должны быть обязательно дома?

- Да, хотя сообщил в инспекцию, что у меня ненормированное рабочее время. Сказали, что, если задерживаюсь на работе, то нужно отметить это в рабочем табеле. Я объяснил майору, что, согласно Трудовому кодексу, ненормированный рабочий день в табеле не указывается. Добавил, что у меня есть свои права, и представители власти также должны их выполнять.

Сейчас мы только начали отбывать «домашнюю химию», но вопросов, как видим, уже очень много. Будем по этому поводу даже готовить инструкцию для тех людей, которые отбывать такое наказание, ведь нигде четко не прописано, какие права имеет человек при отбытии наказания во время "домашней химии".

- Одним словом, нюансов очень много...

- Не то слово. Я, например, захотел сходить в церковь в воскресенье, а мне в выходной день вообще запрещено выходить на улицу. Если вы такое запрещаете, дайте официальный ответ, мы его опубликуем.

Также мне сообщили, что запрещено ходить на массовые спортивные и культурные мероприятия, где разливают алкоголь. А можно ли ходить на те, где алкоголь не разливают? Об этом нигде не написано.

- К вам домой с проверкой пока не приходили?

- Пока никого не было. Но, если придут, я у них также документы проверю и потребую документ, что меня посещали.