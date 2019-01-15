Исламисты атаковали гостиницу в столице Кении 15.01.2019, 17:38

Фото: Thomas Mukoya / Reuters

К месту ЧП выдвинуты бойцы антитеррористических подразделений.

Сильный взрыв прогремел в офисно-гостиничном комплексе в столице Кении, сообщают СМИ. Телеканал Al Jazeera сообщает, что взрывов было, как минимум, два, а после них началась перестрелка, сообщает РБК.

По данным кенийского издания Dalily nation, полиция эвакуирует жильцов из здания гостиницы DusitD2 Hotel, над зданием гостиницы кружит военный вертолет, сообщается о звуках выстрелов. Телеканал Citizen TV продемонстрировал кадры с горящими перед зданием гостиницы автомобилями и поднимаюющийся в воздух черный дым.

Телеканал KTN News сообщает, что шестеро вооруженных человек атаковали гостиницу и ресторан Secret Garden в престижном районе Найроби Риверсайд, где расположено множество бизнес-центров, банков и зданий посольств.

Полиция Кении подтвердила факт атаки на гостиницу, расположенную в Найроби по адресу Riverside Drive, 14.

«Территория оцеплена», — говорится в сообщении на официальной странице полиции в сети Twitter.

Отель DusitD2 расположен в 12 км от национального парка «Найроби» и в 4 км от международного конференц-центра Kenyatta.