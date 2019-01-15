Парламент Британии будет голосовать за четыре поправки к соглашению о Brexit 15.01.2019, 17:52

Голосование по поправкам начнется в 22:00 по Минску.

Депутаты парламента Великобритании сегодня будут голосовать за четыре поправки к соглашению о выходе из ЕС, прежде чем проголосовать за документ в целом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

Спикер Палаты общин Джон Беркоу выбрал четыре поправки, которые поставят на голосование и которыми соглашение может быть изменено или отклонено.

Голосование по поправкам начнется в 22:00 по Минску, за каждую из них будут голосовать около 15 минут, то есть всего процедура займет около часа. После этого состоится голосование за соглашение о выходе из ЕС.

Поправка А (поправка лидера лейбористов Джереми Корбина): отклоняет соглашение, поскольку оно не обеспечивает постоянного таможенного союза и "сильного единого рыночного соглашения"; отклоняет выход без соглашения и решает "продолжать любой вариант", который препятствует или отсутствию соглашения, или выходу на основе текущей соглашения.

Поправка K (поправка лидера Шотландской национальной партии в парламенте Иана Блэкфорда): отказ одобрять соглашение о Brexit Терезы Мэй "в соответствии со взглядами парламента Шотландии и валлийской Ассамблеи, она нанесет вред Шотландии, Уэльсу и странам и регионам Великобритании в целом", и призывает отложить выход Британии из ЕС, пока не будет согласовано иное соглашение о выходе.

Поправка Б (депутат-консерватор сэр Эдуард Лей): разъясняет, что "запасной механизм" по границе Северной Ирландии является временным и должен оставаться временным, и призывает к уверенности, что, если он не закончится до конца 2021 года, это будет рассматриваться как фундаментальное изменение обстоятельств и прекратит Договор о выходе 1 января 2022 года.

Поправка F (поправка депутата-консерватора Джона Барона) дает Великобритании право остановить "запасной механизм" в Северной Ирландии без согласия ЕС.

Спикер заявил, что если поправка Корбина будет одобрена, то он перейдет к первоначальному вопросу, то есть голосованию против соглашения, но если этого не произойдет, то он перейдет к поправке Блэкфорда.