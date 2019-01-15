Лукашенко об образовании: Если министр этого не понял, значит, он не министр 5 15.01.2019, 17:59

Диктатор пригрозил отставкой министру-коммунисту Карпенко.

Об этом диктатор заявил, согласовывая назначение Михаила Лустенкова ректором Белорусско-Российского университета.

— Вузовские и школьные программы надо реанимировать и привести в нормальный вид. У нас порой уже в восьмом-девятом классе изучают то, что мы раньше изучали в вузе. Неужели так жизнь ускорилась? Неужели всех их математиками готовим? Поэтому надо очень серьезно заняться образованием. Если министр этого не понял, значит, он не министр, — cказал Лукашенко, сообщает пресс-служба Лукашенко.

Он также потребовал разобраться с магистратурой и бакалавриатом. По словам главы государства, нередки случаи, когда молодые люди поступают в магистратуру без особых на то причин, по итогу попусту теряя время.

— И не дай бог мы проверим, и это подтвердится, — предупредил он. — Там (в магистратуре) должна быть особая программа. И это тоже надо проверить: какие программы в магистратуре. В некоторых вузах (я уже получил информацию и занимаюсь этим) какая-то шлифовка старой программы, которую они прошли в вузе.

То есть целый год идет повторение того, что они уже изучили. В лучшем случае углубленное повторение. Этого быть не должно. Должна быть особая программа в каждом вузе, нацеленная на подготовку специалистов высокой квалификации, которые будут заниматься наукой и преподаванием.