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Партия мира и партия войны

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  • Антон Орехъ
  • 15.01.2019, 18:23
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Антон Орехъ

Очень наивно полагать, что на выборах в Украине есть кандидаты, которые будут плясать под звук кремлевских курантов.

Когда Трампа выбрали президентом Америки, наша Госдума выступила, как члены всероссийского конгресса клоунов. Они реально аплодировали стоя. А некоторые медиаменеджеры собирались кататься по городу с американскими флагами. Все эти люди были уверены, что поймали за бороду Дядю Сэма и в Белом Доме будет жить и работать президент с российским триколором в сердце — Трамп-славянофил. Они сами эту чушь придумали, сами в нее поверили и убедили в ней несколько миллионов обывателей. Теперь в эти глупости верит только спецпрокурор Мюллер, но мы-то понимаем, что с Трампом в Кремле дико облажались.

Я это всё к тому говорю, что скоро в Украине выборы. И перед выборами весьма вероятно поставят ту же пластинку. Что, типа Порошенко – нацист и бандерлог (от слова Бандера). Надо болеть против него и желать ему поражения. Как желали Хиллари Клинтон. Но должны же быть и силы добра. Надо же нам болеть за чью-то победу и верить в то, что среди кандидатов в Киеве есть и такой, у которого на тумбочке рядом с кроватью стоит портрет Путина. Ретранслятор Президента Дмитрий Песков, невзначай размышляя об этом, говорит, что ежели на выборах победит партия мира и дипломатии, то в Донбассе все наладится.

На кого же поставят в Кремле? На вечно молодую Юлию Владимировну Тимошенко? Или на веселого комика Зеленского? По аналогии с Трампом, ставить надо на комика Зеленского. Но скучно там в любом случае не будет. Конечно, слова Пескова можно считать дежурными и риторическими. А можно принять всерьез. Что Путин и команда реально верят в то, что в Украине есть пророссийские кандидаты и надо просто их поддержать.

Я думаю, что в Украине есть усталость и раздражение от нынешней власти, но любви к России там меньше, чем когда бы то ни было. И виновата в этом не партия войны. Войну-то кто начал? У нас у самих-то какая партия? Неужели партия мира? С войной мы можем разобраться вообще без помощи Киева. Просто перестать в нее играть в  Донбассе, и она сама собой прекратится. Но наши амбиции шире. Нам нужен такой человек, который станет плясать под звук кремлевских курантов и делать все, что мы тут пожелаем. Очень наивно полагать, что такой кандидат есть на выборах и что такой кандидат на Украине сейчас в принципе может быть. Но если мы не можем никого обмануть, остается обманывать самих себя.

Антон Орехъ, «Эхо Москвы»


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