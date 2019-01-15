Силуанов о необходимости «глубокой интеграции»: Давать субсидии предприятиям чужой страны странно 12 15.01.2019, 18:28

5,173

Антон Силуанов

Министр финансов РФ предложил Минску «охладиться».

Россия готова обсуждать актуализацию договора о создании «cоюзного государства» с Беларусью, заявил первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов, сообщает "Интерфакс".

"Сейчас создана рабочая группа, мы должны посмотреть на текст "cоюзного договорa" (подписан в 1999 году – прим.) где-то, возможно, предложить его актуализировать", - сказал А.Силуанов в интервью РБК ТВ, отвечая на вопрос о том, как развивается ситуация вокруг спора Минска и Москвы о компенсации за налоговый маневр в ТЭК.

Именно эта тема в последнее время вышла на первое место в повестке двусторонних отношений. В начале ноября Минск и Москва вступили в активную фазу переговоров о механизме компенсации белорусской стороне выпадающих доходов бюджета из-за начала реализации в РФ так называемого налогового маневра в нефтяной сфере. Механизм предусматривает поэтапное уменьшение экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты. Налоговый маневр приведет к удорожанию нефти для Беларуси и снижению экспортных пошлин на нефтепродукты, которые в настоящее время являются основным источником формирования профицита бюджета и направляются на погашение внешнего госдолга.

По оценке белорусской стороны, потери бюджета от реализации налогового маневра в РФ в 2019 году составят порядка $400 млн, исходя из цены за нефть на уровне $70 за баррель. За период 2019-2024 годов Минск оценивает издержки на уровне $10,5 млрд.

Лукашенко в преддверии переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным в декабре заявил, что Россия обещала Беларуси компенсировать потери от налогового маневра. Однако в Москве опровергли это заявление. Россия не давала Беларуси какие-либо обещания по выплате компенсаций за изменения своего налогового законодательства, говорил А.Силуанов. "Считаем такие изменения, в том числе налоговый маневр в нефтегазовой отрасли, внутренним делом РФ", - отмечал он.

Между тем, руководство правительства России в середине декабря заявило о готовности "субсидировать Беларусь" в случае, если Минск пойдет на ответные шаги, в частности, выполнение всех положений "cоюзного договора", говорил А.Силуанов. По итогам переговоров В.Путина и А.Лукашенко 25 декабря А.Силуанов сказал, что стороны договорились о создании рабочей группы, которая "будет готовить предложения по нашей дальнейшей интеграции по решению тех насущных вопросов, которые беспокоят правительства наших стран".

"Мы уже говорили о том, что у нас с одной стороны есть договор о создании "cоюзного государствa". С другой стороны, в последние годы движение по пути создания "cоюзного государствa" затормозилось и практически не реализовывалось", - сказал А.Силуанов в интервью.

Он подчеркнул, что Россия "помогает и будет помогать" своему соседу и союзнику. "В чем разногласия? Мы сейчас проводим налоговые изменения, в первую очередь связанные с нефтянкой, создаем условия, чтобы стимулировать нефтеперерабатывающие предприятия модернизировать свое производство. (. . .) Они говорят: дайте нашим предприятиям и нашему бюджету такие же субсидии, какие вы своим даете", - напомнил А.Силуанов суть противоречий.

По его словам, мнение о том, что Россия в этом споре хочет "повлиять на решение интеграционных вопросов, каких-то политических проблем" - абсолютно не верно.

"Давать субсидии предприятиям чужой страны странно было бы. Это можно было бы делать, если бы была у нас более глубокая степень интеграции. Если хотите такой же режим, давайте вернемся к нашему Союзному договору", - сказал первый вице-премьер. "Надо весь комплекс вопросов смотреть, а не только это - дайте нам субсидии, и все. Мы говорим - давайте обновим договор, но если мы строим Союзное государство, принципы должны выполняться. Нельзя выхватывать отдельные элементы (в интересах только одной из сторон - прим.)", - отметил А.Силуанов.

Он добавил, что Россия по-прежнему сохраняет поддержку белорусской экономике в виде кредитов, беспошлинных поставок нефти и льготной цены на газ. "Это миллиарды долларов ежегодно", - сказал российский чиновник.

По его мнению, белорусским партнерам "нужно немножко охладиться, посмотреть более широко на сложившуюся ситуацию, сесть и выработать совместные решения".