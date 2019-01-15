«Сказки Венского леса»: есть ли у минского «Динамо» шансы на плей-офф КХЛ? 1 Виталий Алексеев, «Прессбол»

15.01.2019, 18:33

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Фото: tut.by

Приводим исключительно математические расклады.

Впереди у минского "Динамо" 14 матчей. То есть, на кону 28 очков. Шесть из этих встреч "зубры" проведут дома, восемь — в гостях. Проблема ли это? Наверное, но вряд ли основная. В выездных играх минчане в этом году набрали 22,72% очков, в домашних — 34%. Выходит, "Динамо" — команда скорее домашняя. Но разница все же не слишком значительная, чтобы брать это в расчет. Да и не так важно в измерении глобальном. Которое ныне совсем не утешительно.

КАЛЕНДАРЬ: Витязь (15.01, д), СКА (22.01, г), Динамо Рига (24.01, г), Слован (26.01, г), ЦСКА (28.01, г), Адмирал (31.01, д), Динамо Рига (2.02, д), ЦСКА (4.02, д), Локомотив (11.02, д), Слован (13.02, г), Динамо Рига (15.02, г), Сочи (17.02, д), Витязь (20.02, г), Йокерит (22.02, г).

Теперь взглянем на таблицу. Там у "Динамо" 11-е место в конференции. Отставание от зоны плей-офф — от восьмого места "Витязя" — 18 очков. Пропасть? Пожалуй, да.

Любой пятиклассник подтвердит: 18 очков — это девять побед. Из этих девяти от "Динамо" в противостоянии с "Витязем" зависят лишь две: ровно столько личных встреч между клубами осталось в этом сезоне. Откуда взять еще 14 очков, спросите вы? Впрочем, давайте в целом очертим круг конкурентов за место в восьмерке. Пусть московские "Динамо" и "Спартак" теоретически и находятся в зоне досягаемости, но их учитывать не будем. Уж слишком нереален такой их провал, который позволит "зубрам" к ним подобраться. А потому считаем ближайших к нам: "Сочи", "Витязь", "Динамо" Рига и "Северсталь". Шансов у череповчан не многим больше, чем у минского "Динамо", но они располагаются выше, а потому должны быть в этом списке. Теперь взглянем на календари соперников.

СОЧИ: Сибирь (г), Авангард (г), Нефтехимик (д), Локомотив (г), Нефтехимик (г), Слован (г), Локомотив (д), Спартак (г), Витязь (д), Динамо Москва (г), Динамо Минск (г), Спартак (д), Слован (д).

ВИТЯЗЬ: Динамо Минск (г), Нефтехимик (г), Торпедо (д), Северсталь (д), Северсталь (г), Трактор (г), Автомобилист (г), Адмирал (д), Сочи (г), Металлург (г), Локомотив (г), ЦСКА (г), Динамо Минск (д), Автомобилист (д).

ДИНАМО РИГА: Автомобилист (д), Металлург (д), Слован (д), Динамо Минск (д), СКА (г), Динамо Москва (г), Спартак (д), Динамо Минск (г), Слован (г), Йокерит (д), Динамо Минск (д), Слован (д), Северсталь (г), ЦСКА (г).

СЕВЕРСТАЛЬ: Куньлунь (г), Адмирал (г), Динамо Москва (г), Спартак (г), Витязь (г), Витязь (д), Локомотив (д), ЦСКА (д), Амур (д), СКА (г), Трактор (г), Трактор (д), Динамо Рига (д), Спартак (д).

Пляшем от "Динамо". С прямыми конкурентами у минчан еще шесть матчей и 12 потенциальных очков. Добавим сюда еще четыре — от двух встреч со "Слованом". В конце концов, братиславцев нужно обыгрывать, если на что-то рассчитывать хотя бы в фантазиях. Итого — 16 баллов. Не хватает даже до "Витязя" и даже в случае, если команда из Подольска проиграет вообще все. И это еще мы не затрагиваем бесчисленное количество вариантов с Ригой и "Северсталью", которые тоже без дела сидеть не будут. Выходит, игры с прямыми конкурентами — не панацея. Их обыгрывать, конечно, необходимо. Но только этого даже при самых оптимистичных для болельщиков "Динамо" сценариях не хватит для восьмого места... Так что необходимо брать очки еще и "на стороне".

Вот и подходим к вопросу: удобен ли для "зубров" календарь? С одной стороны — почти половина матчей с прямыми конкурентами. Это выглядело бы подарком судьбы, не растеряй "Динамо" только баллов в первой половине сезона. Да и две игры со "Слованом" — тоже подарок, еще какой. И домашняя встреча с "Адмиралом" — худшей командой Востока. Есть "Локомотив", у которого "зубры" дважды выиграли. Но с другой стороны, есть две игры с ЦСКА, который, даже обеспечив себе путевку в плей-офф, мотивирован на победу в конференции. Есть СКА, который пребывает в аналогичной ситуации. Есть "Йокерит", который в предыдущих матчах не оставил минчанам шансов. В целом, будь "зубры" успешнее в первой половине сезона, было бы в пору говорить о хороших шансах на плей-офф с таким календарем. Но история не терпит сослагательного наклонения...

Сложнее ли календарь у "Витязя"? Навскидку, да. Ведь у подольчан восемь матчей с командами из зоны плей-офф. У "Северстали" таких поединков и вовсе десять. Восемь сшибок с клубами из восьмерок у рижан. Минчанам же предстоит провести лишь шесть таких матчей. То есть гипотетически и здесь "зубрам" могло повезти, не проспи они старт и середину сезона. А теперь остается лишь "глотать пыль", ведь поезд будет отъезжать от станции все дальше с каждым днем.

Напоследок, отметим: даже поражение от "Витязя" сегодня вечером не лишает "Динамо" теоретических шансов на постсезон. Но случиться это прискорбное событие может уже совсем скоро. Достаточно трех побед "Витязя" и трех поражений "зубров" в основное время. В таком случае разрыв между командами пресечет критическую отметку. Этот вариант — самый просто индикатор того, что у динамовцев скоро отпуск. Хотя нет, не всем — в мае чемпионат мира.

Виталий Алексеев, «Прессбол»