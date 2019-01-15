Безобразное лицо белорусских миллионеров

Безобразное лицо белорусских миллионеров8
- 15.01.2019, 19:09
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Как добивались успеха фирмы по продаже медоборудования.
Udf.by собрал информацию о взяткодателях, фигурирующих в «деле медиков».
Как бизнесмен Ладутько превратился в главного свидетеля обвинения?
Как следует из сообщений прессы, Николая Ладутько сотрудники КГБ задержали в июне 2018 года. Его обвинили в даче взяток представителям сферы здравоохранения. Но, по всей видимости, во время следствия бизнесмен рассказал КГБ намного больше, чем там изначально предполагали.
На данный момент Николай Ладутько выглядит главным свидетелем обвинения по «делу медиков». Он уже дал показания против бывших начальника гродненского облздрава Андрея Стрижака, главврача 12-й минской стоматологической поликлиники Владимира Кравченка и руководителя Республиканского центра медицинской реабилитации и бальнеолечения Сергея Корытько.
Всем вышеназванным бизнесмен лично передавал деньги. Как дальше сложится лично его судьба, пока неясно.
Кто такие Ладутько и компания «Геол-М»?
О Николае Ладутько известно немного, он не был публичной персоной. Родился в 1954 году, в 1998 году основал компанию «Геол-М», в которой работал директором.
В начале 2018 года пытался выдвинуться путем сбора подписей в Минской горсовет, но его кандидатура не была зарегистрирована.
На одном из судов Ладутько заявил, что зарабатывает около 80-100 тысяч долларов в год. Передачу денег в конвертах он назвал «обычной практикой».
Компания «Геол-М» является официальным представителем ряда ведущих зарубежных производителей медицинской техники (Германия, Япония, Франция, Китай) и поставляет ультрозвуковые сканеры, рентгеновские аппараты, стоматологическое оборудование и др.
Интересно, что «Геол-М», несмотря на взятки, не всегда побеждала в государственных тендерах. Представители компании неоднократно жаловались в министерство торговли на итоги торгов по закупкам медоборудования.
Как бизнесмен давал взятки?
Пока на суде фигурируют эпизоды передачи денег, начиная с 2013 года. Часть взяток была передана в офисе «Геол-М». Главврач стоматологической поликлиники Кравченок получил там в конверте 10 тысяч долларов, руководитель Республиканского центра медицинской реабилитации Корытько – 2 тысячи долларов.
Часть взяток Ладутько передавал в автомобилях на парковках. Так начальнику гродненского облздрава Стрижаку бизнесмен дважды вручил в конвертах по 10 тысяч долларов у минского ТЦ «Европа».
Какие еще бизнес-структуры замешаны в «деле медиков»?
Пока на судах самые крупные взятки фигурируют со стороны представителя «Геол-М». Но уже озвучены и другие коммерческие компании, которые не брезговали передачами денег, чтобы наладить отношения с руководителями учреждений здравоохранения.
Среди них такие поставщики медоборудования как НПЧУП «Белреамед», ЧТУП «ВМК-Дент», ООО «Тангенс», ЧУП «Дентаком». Во главе многих стоят или бывшие медики или выходцы из медицинских семей (там есть доценты, деканы).
Некоторые компании были достаточно известны с положительной точки зрения. Например, «Белреамед» оказывал спонсорскую помощь Белыничской и Дрогичинской больницам. Руководитель фирмы Николай Оганесян (также медик) был задержан за взятки еще весной 2017 года.
По всей видимости, в ближайшем будущем обществу предстоит еще больше узнать о безобразном лице части белорусских бизнесменов и постыдном пути их превращения в миллионеров.