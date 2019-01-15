Безобразное лицо белорусских миллионеров 8 15.01.2019, 19:09

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Как добивались успеха фирмы по продаже медоборудования.

Udf.by собрал информацию о взяткодателях, фигурирующих в «деле медиков».

Как бизнесмен Ладутько превратился в главного свидетеля обвинения?

Как следует из сообщений прессы, Николая Ладутько сотрудники КГБ задержали в июне 2018 года. Его обвинили в даче взяток представителям сферы здравоохранения. Но, по всей видимости, во время следствия бизнесмен рассказал КГБ намного больше, чем там изначально предполагали.

Из сюжета ОНТ: «Владимиру Ладутько помогли победить в конкурсе на поставку медоборудования в больницы Гродно». Скриншот видео телеканала

На данный момент Николай Ладутько выглядит главным свидетелем обвинения по «делу медиков». Он уже дал показания против бывших начальника гродненского облздрава Андрея Стрижака, главврача 12-й минской стоматологической поликлиники Владимира Кравченка и руководителя Республиканского центра медицинской реабилитации и бальнеолечения Сергея Корытько.

Всем вышеназванным бизнесмен лично передавал деньги. Как дальше сложится лично его судьба, пока неясно.

Кто такие Ладутько и компания «Геол-М»?

О Николае Ладутько известно немного, он не был публичной персоной. Родился в 1954 году, в 1998 году основал компанию «Геол-М», в которой работал директором.

В начале 2018 года пытался выдвинуться путем сбора подписей в Минской горсовет, но его кандидатура не была зарегистрирована.

На одном из судов Ладутько заявил, что зарабатывает около 80-100 тысяч долларов в год. Передачу денег в конвертах он назвал «обычной практикой».

Скриншот видео ОНТ

Компания «Геол-М» является официальным представителем ряда ведущих зарубежных производителей медицинской техники (Германия, Япония, Франция, Китай) и поставляет ультрозвуковые сканеры, рентгеновские аппараты, стоматологическое оборудование и др.

Стенд компании на одной из выставок. Фото: tc.by

Интересно, что «Геол-М», несмотря на взятки, не всегда побеждала в государственных тендерах. Представители компании неоднократно жаловались в министерство торговли на итоги торгов по закупкам медоборудования.

Как бизнесмен давал взятки?

Пока на суде фигурируют эпизоды передачи денег, начиная с 2013 года. Часть взяток была передана в офисе «Геол-М». Главврач стоматологической поликлиники Кравченок получил там в конверте 10 тысяч долларов, руководитель Республиканского центра медицинской реабилитации Корытько – 2 тысячи долларов.

Часть взяток Ладутько передавал в автомобилях на парковках. Так начальнику гродненского облздрава Стрижаку бизнесмен дважды вручил в конвертах по 10 тысяч долларов у минского ТЦ «Европа».

Какие еще бизнес-структуры замешаны в «деле медиков»?

Пока на судах самые крупные взятки фигурируют со стороны представителя «Геол-М». Но уже озвучены и другие коммерческие компании, которые не брезговали передачами денег, чтобы наладить отношения с руководителями учреждений здравоохранения.

Среди них такие поставщики медоборудования как НПЧУП «Белреамед», ЧТУП «ВМК-Дент», ООО «Тангенс», ЧУП «Дентаком». Во главе многих стоят или бывшие медики или выходцы из медицинских семей (там есть доценты, деканы).

Стенд «Белреамеда» на одной из выставок. Фото: tc.by

Некоторые компании были достаточно известны с положительной точки зрения. Например, «Белреамед» оказывал спонсорскую помощь Белыничской и Дрогичинской больницам. Руководитель фирмы Николай Оганесян (также медик) был задержан за взятки еще весной 2017 года.

По всей видимости, в ближайшем будущем обществу предстоит еще больше узнать о безобразном лице части белорусских бизнесменов и постыдном пути их превращения в миллионеров.