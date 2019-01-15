Белорусы обжалуют в ООН решение о запрете поддержки Олега Сенцова 15.01.2019, 19:15

Олег Сенцов

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Правозащитники хотели провести акцию солидарности с украинским политзаключенным в день приезда Путина в Могилев.

Судебная коллегия под председательством судьи Александра Романова подтвердила, что могилевские власти законно запретили акцию солидарности с украинским политзаключенным Олегом Сенцовым, передает mspring.online.

Правозащитники Алексей Колчин и Александр Бураков собирались провести её в центре Могилева в день приезда президента России Владимира Путина 12 октября 2018 года. Они подали заявку в горисполком, в которой указали, что местом для массового мероприятия должна быть площадка рядом с диагностическим центром через дорогу от горисполкома.

Чиновники отказали могилевчанам, сославшись на местное решение о массовых мероприятиях. Согласно ему, единственным местом, где граждане могут устраивать мирные собрания, является стадион по ул. Челюскинцев. Колчина и Буракова такой ответ не устроил. Они обжаловали его в суде Ленинского района, отметив, что Беларусь ратифицировала Международный пакт о гражданских и политических правах и обязалась исполнять его статьи. Согласно им, право на свободу мирных собраний не может ограничиваться в спокойное и мирное время.

Несмотря на это, районный суд встал на сторону властей. Тогда Колчин и Бураков обратились в инстанцию повыше: вместе со своим представителем, правозащитником Борисом Бухелем, они направили жалобу в суд Могилевской области.

14 января состоялось заседание. Судебная коллегия отказалась удовлетворять жалобу Колчина и Буракова. Объяснять свое решение председатель коллегии Александр Романов отказался:

— Другого ответа не ждали. Свою правоту мы докажем в настоящей инстанции, а не в белорусских судах, — прокомментировал исход Александр Бураков.

По его словам, сейчас они вместе с Алексеем Колчиным и Борис Бухелем будут готовить обращение в комитет по правам человека ООН. В своем успехе там могилевские правозащитники не сомневаются.