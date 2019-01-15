Кандидат в генпрокуроры США поддержал расследование Мюллера 1 15.01.2019, 19:26

Уильям Барр

Уильям Барр не считает расследование возможного вмешательства в РФ в выборы охотой на ведьм.

В юридическом комитете сената начались слушания, посвященные кандидатуре Уильяма Барра, который претендует на пост генерального прокурора. Его чуть более месяца назад предложил назначить президент США Дональд Трамп, передает РБК.

Сенатор от демократов Дайэнн Файнстайн во вступительном слове отметила, что задача сената избрать главу Минюста, который обеспечит независимость этого института. По ее словам, новый генпрокурор должен быть защитником народа, а не президента, поэтому ее главный вопрос был: готов ли Барр защищать независимость министерства даже от Белого дома.

Выступая перед сенаторами в первый день слушаний (второй пройдет в среду, 16 января), Барр заявил о необходимости довести до конца расследование о российском вмешательстве в президентские выборы 2016 года, которое ведет специальный прокурор Роберт Мюллер. «Я считаю, что в интересах всех — президента, конгресса и прежде всего американского народа, чтобы этот вопрос был решен за счет предоставления специальному прокурору возможности довести свою работу до конца», — сказал он (трансляция выступления и обсуждения ведется на сайте комитета).

Барр также дал обещание, что «не позволит однопартийной политике, личным интересам или другим неуместным вещам вмешиваться в это или любое другое расследование». По его словам, он будет «следовать правилам, регулирующим действия спецпрокурора со всей скрупулезностью и преданностью», а Роберт Мюллер под его руководством сможет окончить свою работу. Барр сообщил, что Трамп не требовал у него дать какие-либо обязательства относительно расследования «российского дела» и что он сам президенту ничего не обещал.

После того как Барр закончил свою речь, его спросил о Мюллере глава юридического комитета, сенатор-республиканец Линдси Грэм. На вопрос Грэма, доверяет ли Барр спецпрокурору, последний ответил утвердительно. «Вы верите, что он справедлив по отношению к президенту и стране в целом?» — спросил глава комитета, на что кандидат также ответил утвердительно. По словам Барра, он считает, что Мюллер не участвует в охоте на ведьм. Трамп неоднократно называл расследование Мюллера охотой на ведьм.

Предыдущим генеральным прокурором США был Джефф Сешнс, но в начале ноября 2018 года он объявил о своей добровольной отставке. Сешнс был вынужден взял самоотвод от расследования «российского дела» после того, как выяснилось, что он соврал под присягой об отсутствии контактов с россиянами (он общался с бывшим российским послом в США Сергеем Кисляком). Поэтому пока Сешнс был в должности, расследование Мюллера в Минюсте курировал заместитель прокурора Род Розенштейн.

После отставки Сешнса и.о. стал руководитель аппарата минюста Мэттью Уитакер — последовательный критик Мюллера.

До того как стать кандидатом на пост генпрокурора Барр выступал с критикой некоторых действий Мюллера — в июне 2018 года он обнародовал 19-страничный меморандум.В нем он обращал внимание на то, что расследование может нанести урон исполнительной власти и институту президента, если спецпрокурор начнет изучать, не пытался ли президент помешать правосудию, писала в декабре газета The Wall Street Journal. Сенатор Грэм во вступительном слове к слушаниям отметил, что комитет задаст много вопросов о письме. «Я с нетерпением жду этого слушания. Вам должен быть брошен вызов», — сказал он, однако отметил, что страна нуждается в ком-то с прошлым и темпераментом, как у Барра.

В ответной речи Барр отметил, что письмо выражало его мысли о специфике противодействия правосудию и базировалось на информации, которую он получил из СМИ. По словам Барра, оно «ни в коем случае не касалось и не ставило под сомнение расследование российского вмешательства в американские выборы 2016 года, оно также не касалось других теорий возможного противодействия правосудию и не подразумевало, что президент не может противодействовать отправлению правосудия, как это было ошибочно отмечено».

«Я верю, что жизненно важно, чтобы спецпрокурор мог окончить свое расследование. Я знаю Роберта Мюллера лично и в профессиональном плане вот уже 30 лет. Мы работали вместе в министерстве юстиции во времена администрации президента Буша и с тех пор мы друзья», — подчеркнул он.

Газета Washington Post отмечает, что сенат скорее всего утвердит Барра: не только потому что после промежуточных выборов 6 ноября прошлого года республиканцы контролируют сенат, но и потому, что некоторые демократы хотят сменить Мэттью Уитакера.