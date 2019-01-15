Бьерндален: Возможно, у нас с Домрачевой будет больше детей 7 15.01.2019, 19:36

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Фото: xsport.ua

Восьмикратный олимпийский чемпион ответил на вопросы о своей супруге.

Восьмикратный олимпийский чемпион Оле-Эйнар Бьерндален ответил на случайные вопросы "Матч ТВ". Естественно, среди них нашлись и те, что касались его обворожительной супруги Дарьи Домрачевой.

- Почему вы выбрали Дарью?

- Во-первых, она красивая девушка. Дарья очень умная, с хорошим характером. Много причин.

- Подарки, которые вы подарили друг другу в это Рождество?

- Это семейный секрет...

- Каким вы видите себя через 10 лет?

- Я надеюсь, что буду счастливым человеком с дружной семьей. Возможно, будет больше детей. Буду намного больше времени проводить с моей женой и детьми. И надеюсь, что мне удастся найти хороший новый вызов для своей жизни. Мне это необходимо. Мне нужно к чему-то стремиться, — рассказал Бьерндален в блиц-интервью "Матч ТВ".