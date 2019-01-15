В НАТО потребовали от РФ освободить украинских моряков 15.01.2019, 19:58

Заместитель генсекретаря НАТО провел встречу с главой Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

15 января в штаб-квартире Североатлантического альянса прошла встреча заместителя генсекретаря НАТО Роуз Геттемюллер с главой Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктором Муженко, после которой представитель Альянса призвала РФ освободить захваченных украинских военнопленных моряков.

"Серьезная дискуссия с главой Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктором Муженко сегодня в штаб-квартире НАТО. Союзники полностью поддерживают Украину. Крайне важно, чтобы Россия освободила украинских моряков и суда, которые он захватила", – написала она в Twitter.

Геттемюллер добавила, что НАТО продолжает работать с Украиной над укреплением безопасности и поддержанием прогресса в оборонных реформах.

Serious discussion with Ukrainian CHOD Viktor Muzhenko @NATO HQ today. Allies fully support #Ukraine. It is essential that #Russia releases the Ukrainian sailors and ships it seized. We continue to work w/ Ukraine to strengthen security & sustain progress on defence reforms. pic.twitter.com/0LqUJAiu7u — Rose Gottemoeller (@Gottemoeller) 15 января 2019 г.

25 ноября 2018 года РФ обстреляла и захватила в Черном море катера украинских Военно-морских сил "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу", которые возвращались в Одессу после попытки пройти через Керченский пролив в Азовское море.

Российские силовики задержали 24 украинских моряка, позже их арестовали в крымских "судах" и перевезли в Москву. Всем морякам предъявили обвинения в незаконном пересечении границы РФ.

15 января 2019 года суд в Москве продлил арест 12 морякам до 24 апреля.