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В НАТО потребовали от РФ освободить украинских моряков

  • 15.01.2019, 19:58

Заместитель генсекретаря НАТО провел встречу с главой Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

15 января в штаб-квартире Североатлантического альянса прошла встреча заместителя генсекретаря НАТО Роуз Геттемюллер с главой Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктором Муженко, после которой представитель Альянса призвала РФ освободить захваченных украинских военнопленных моряков.

"Серьезная дискуссия с главой Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктором Муженко сегодня в штаб-квартире НАТО. Союзники полностью поддерживают Украину. Крайне важно, чтобы Россия освободила украинских моряков и суда, которые он захватила", – написала она в Twitter.

Геттемюллер добавила, что НАТО продолжает работать с Украиной над укреплением безопасности и поддержанием прогресса в оборонных реформах.

25 ноября 2018 года РФ обстреляла и захватила в Черном море катера украинских Военно-морских сил "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу", которые возвращались в Одессу после попытки пройти через Керченский пролив в Азовское море.

Российские силовики задержали 24 украинских моряка, позже их арестовали в крымских "судах" и перевезли в Москву. Всем морякам предъявили обвинения в незаконном пересечении границы РФ.

15 января 2019 года суд в Москве продлил арест 12 морякам до 24 апреля.


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