Минчане отстояли Осмоловку

Минчане отстояли Осмоловку1
- 15.01.2019, 20:01
Теперь дома на Осмоловке находятся под охраной Минкульта.
Двухэтажки в Осмоловке, за которые несколько лет боролись местные, не будут видоизменять.
Это следует из постановления Минкульта, которое сегодня опубликовали на pravo.by.
Здания в районе улиц Старовиленская — Киселева — Богдановича — Чичерина — Куйбышева — Пашкевич — Коммунистическая — проспект Машерова взяты под охрану государства.
Согласно постановлению, Осмоловка входит в зону регулирования застройки историко-культурных ценностей, и теперь тут нельзя будет делать следующее (перечисляем главное):
1) строить здания и постройки выше 220 метров по Балтийской системе высот (то есть от уровня Балтийского моря);
2) возводить пристройки к желтым двухэтажкам Осмоловки на Чичерина, Киселева, Куйбышева и Коммунистической;
3) изменять высоту, архитектурное решение и декор фасадов этих же двухэтажек;
4) размещать промышленные предприятия, транспортно-складские и другие постройки, которые порождают большие грузовые потоки, загрязняют воздушный и водный бассейны, являются взрыво- и пожароопасными.
Таким образом, строительство в Осмоловке не запрещается, но и видоизменять желтые двухэтажки уже нельзя. Если исполнять документ Минкульта, они должны сохранить свой аутентичный облик. Постановление вступает в силу через 15 дней после официального опубликования.
Напомним, последние годы в Минске шли дискуссии о будущем Осмоловки: звучали варианты от сноса до придания району статуса историко-культурной ценности. Но прошлым летом архитектурно-градостроительный совет не утвердил проект, предусматривающий снос Осмоловки. Проект отправили на доработку. Запланирован международный архитектурный конкурс, чтобы решить, как Осмоловка будет развиваться дальше.