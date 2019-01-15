Минчане отстояли Осмоловку 1 15.01.2019, 20:01

Теперь дома на Осмоловке находятся под охраной Минкульта.

Двухэтажки в Осмоловке, за которые несколько лет боролись местные, не будут видоизменять.

Это следует из постановления Минкульта, которое сегодня опубликовали на pravo.by.

Здания в районе улиц Старовиленская — Киселева — Богдановича — Чичерина — Куйбышева — Пашкевич — Коммунистическая — проспект Машерова взяты под охрану государства.

Согласно постановлению, Осмоловка входит в зону регулирования застройки историко-культурных ценностей, и теперь тут нельзя будет делать следующее (перечисляем главное):

1) строить здания и постройки выше 220 метров по Балтийской системе высот (то есть от уровня Балтийского моря);

2) возводить пристройки к желтым двухэтажкам Осмоловки на Чичерина, Киселева, Куйбышева и Коммунистической;

3) изменять высоту, архитектурное решение и декор фасадов этих же двухэтажек;

4) размещать промышленные предприятия, транспортно-складские и другие постройки, которые порождают большие грузовые потоки, загрязняют воздушный и водный бассейны, являются взрыво- и пожароопасными.

Таким образом, строительство в Осмоловке не запрещается, но и видоизменять желтые двухэтажки уже нельзя. Если исполнять документ Минкульта, они должны сохранить свой аутентичный облик. Постановление вступает в силу через 15 дней после официального опубликования.

Напомним, последние годы в Минске шли дискуссии о будущем Осмоловки: звучали варианты от сноса до придания району статуса историко-культурной ценности. Но прошлым летом архитектурно-градостроительный совет не утвердил проект, предусматривающий снос Осмоловки. Проект отправили на доработку. Запланирован международный архитектурный конкурс, чтобы решить, как Осмоловка будет развиваться дальше.