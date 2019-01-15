Госдеп США объявил о провале переговоров по ракетам с РФ 15.01.2019, 20:11

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Россия не подготовила объяснение, как она планирует вернуться к полному соблюдению договора.

Закрытые переговоры России и США по договору о ракетах средней и меньшей дальности закончились безрезультатно.

Американская делегация «разочарована» итогами встречи, состоявшейся во вторник в Женеве, сообщила замглавы Госдепа Андреа Томпсон. По ее словам, итоги переговоров - первых с того момента, как США пригрозили выйти из ДРСМД, - «ясно показали», что Россия по-прежнему «существенно нарушает» соглашение, запретившее ей испытывать и ставить на вооружение ракеты с дальностью от 0,5 до 5,5 тысячи км - с прицелом на европейских членов НАТО, передает finanz.ru.

Российская делегация «не подготовила объяснение, как она планирует вернуться к полному соблюдению договора в режиме, который бы поддавался проверке», подчеркнула Томпсон, возглавлявшая делегацию США на встрече.

«Наше послание однозначно: Россия должна уничтожить ракетную систему, нарушающую договор», - цитирует «Интерфакс» заявление Госдепа, распространенное американским постпредством при ООН в Женеве.

Российскую делегацию на переговорах, состоявшихся за 3 недели до истечения выдвинутого Вашингтоном ульматума, возглавлял замминистра иностранных дел РФФ Сергей Рябков.

«В последнее время мы отметили, что американская сторона даже еще ужесточила тональность, это нам представляется не очень благоприятным сигналом», - заявил он перед началом консультаций.

США, напомним, 2 декабря потребовали в течение 60 дней уничтожить или модицифировать ракету 9М729, характеристики которой, как считают в Вашингтоне, противоречат договору.

В доказательство своей позиции США предоставили союзникам по НАТО спутниковые снимки испытаний, на которых ракета пролетала запрещенную договором дальность. После этого альянс выступил с совместным заявлением, обвинив Россию в нарушениях.

Срок американского ультиматума истекает 2 февраля - в этот день Штаты приостановят свои обязательства по договору.

Россия выдвигает в США встречные претензии, считая нарушающими договор универсальные пусковые установки системы ПРО в Европе (МК-41), которые, как полагают в Минобороны, могут использоваться не только для противоракет, но и в ударных целях.