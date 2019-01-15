ЦИК Украины зарегистрировал еще трех кандидатов в президенты 15.01.2019, 20:36

По состоянию на 15 января 2019 комиссия зарегистрировала 8 кандидатов на пост президента Украины.

Центральная избирательная комиссия Украины сегодня, 15 января 2019 года, зарегистрировала еще трех кандидатов в президенты, которые примут участие в выборах-2019. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы ЦИК.

Как сообщается, ЦИК зарегистрировал кандидатами в президенты Украины нардепа Евгения Мураева (член политической партии "Наши", субъект выдвижения - политическая партия "Наши"), Анатолия Гриценко (член политической партии "Гражданская позиция", субъект выдвижения - политическая партия "Гражданская позиция") и заместителя председателя комитета Верховной рады Украины по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности, нардепа Виталия Куприя (беспартийный, самовыдвижение).

"Таким образом, по состоянию на 15 января 2019 комиссия зарегистрировала 8 кандидатов на пост президента Украины на очередных выборах президента Украины 31 марта 2019: Игоря Шевченко, Сергея Каплина, Валентина Наливайченко, Виталия Скоцика, Андрея Садового, Виталия Куприя, Евгения Мураева и Анатолия Гриценко", - говорится в сообщении.