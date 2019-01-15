Делегацию США на форуме в Давосе возглавят Мнучин и Помпео 1 15.01.2019, 21:31

Майк Помпео и Стивен Мнучин

Министр финансов и госсекретарь США поедут на Всемирный экономический форум вместо Трампа.

Американскую делегацию на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе возглавят министр финансов США Стивен Мнучин и госсекретарь США Майк Помпео. Об этом 15 января сообщает Reuters.

В делегацию США также войдут министр торговли Уилбур Росс, представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер и заместитель руководителя аппарата Белого дома по политическим вопросам Крис Лидделл.

Мнучин и Помпео выступят на форуме 22 января. Также они примут участие во встрече министров иностранных дел и финансов стран "Большой семерки".

Изначально на форум планировал поехать президент США Дональд Трамп, но 10 января он отменил свой визит. Это связано с шатдауном (частичной приостановкой работы американского правительства).

Всемирный экономический форум пройдет 22–25 января. Тема мероприятия – "Глобализация 4.0: Формирование глобальной архитектуры в эпоху четвертой промышленной революции". Организаторы ожидают, что на форум приедет примерно 3000 участников.