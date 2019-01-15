Бунт на Полесье: «Последнее хотят забрать!» 7 15.01.2019, 21:43

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Полешуки не собираются отдавать озеро нацпарку без боя.

Национальный парк «Припятский» хочет расширить свои территории за счет присоединения крупнейшего белорусского озера Червоное, что в Житковичском районе, а также трехкилометровой зоны его угодий. Но у этих планов большое количество противников. Местные жители уверены: если у нацпарка получится осуществить задуманное, то они своего озера больше не увидят. Говорят, подобное здесь уже происходило, пишет tut.by.

На берегу Червоного днем в понедельник неспокойно. Несколько десятков мужиков разных профессий, социального положения и рода занятий объединились, чтобы отстоять то, что так дорого каждому. Еще до Нового года над Полесьем пронесся слух: озеро в свои владения хочет заполучить национальный парк «Припятский». В руки людям попал соответствующий проект указа президента.

С тех пор полешуки потеряли покой и сон, а в разные министерства и ведомства полетели письма даже не с просьбами — с требованием не трогать Червоное. Люди надеются достучаться до правителя и рассказать ему о реальном положении дел.

Озеро Червоное (Князь-озеро) — третье по площади озеро в Беларуси. Расположено в 20 километрах от Житковичей, у деревни Пуховичи. Площадь водоема — 40 кв. км, длина — 11 км, ширина — 3,5 км.

В 2010 году указом президента часть озера (1,1 тыс. га) для ведения охотничьего хозяйства была передана в безвозмездное пользование Нацпарку «Припятский».

С 2015 года 3,1 тыс. га охотничьих угодий озера находится в аренде у Житковичского лесхоза, а с 2017 года Червоное с целью ведения любительского и промыслового лова рыбы арендует ОАО «Житковичихимсервис». Кстати, предприятие ежегодно добывает из озера около 100 тонн рыбы, еще 30 тонн вылавливают рыбаки-любители.

Говорят, это тот редкий случай, когда деятельностью арендаторов и рыбаки, и местные жители довольны. Временные хозяева привели озеро в порядок, почистили, установили на территории беседки и зарыбили. При этом цены на путевки для охотников и рыболовов не кусались.

Отношения накалены до предела

— Наши предприятия выиграли тендер, навели порядок, а тут вдруг приходит «дядя» и просит ему все это отдать! — возмущаются на берегу мужики.

Сказать, что они категорически против передачи озера новому владельцу, — ничего не сказать. Люди предупреждают: отношения между местными жителями и руководством нацпарка уже не первый год накалены, и Червоное они «отдавать без боя не собираются».

Местные жители уверены, что с приходом нового хозяина они не смогут даже посещать Червоное, на котором многие из них выросли. Примеры уже имеются.

— 60% территории нашего района уже переданы Национальному парку «Припятский». Это сельхозугодия, пашни, водоемы, леса. Люди в районе практически лишены возможности охотиться, ловить рыбу и даже собирать грибы и ягоды. Все в округе обнесено высокими заборами и шлагбаумами. В Черетянке «Припятский» отобрал у нас озеро Млынок — отдых и лов рыбы там уже много лет запрещен. Возле Полянки в лес мы зайти также не можем, все в заборах, — говорит житель Житковичей Сергей.

Местные говорят, что у сегодняшних арендаторов получается главное — зарабатывать на рыбалке и охоте, исправно пополняя районный бюджет, и не обижать при этом простых людей. Количество же путевых листов, выданных на охоту на своих территориях Нацпарком «Припятский» местному населению, за последние годы можно пересчитать по пальцам.

— Поднимите руку, кто хоть раз из вас сумел у «Припятского» купить путевку?

— Нет здесь таких! Все путевки только для чиновников и друзей [генерального директора Национального парка «Припятский» Степана] Бамбизы, — отзывается толпа.

— А цены какие! Если в лесхозе путевка на охоту — 6 рублей, у «химсервиса» порыбачить столько же стоит, то у нацпарка — 20.

— Озеро — это не только наш досуг, для многих еще и пропитание, тут же сами знаете зарплаты какие. Жизнь тяжелая, а они и последнее у нас хотят забрать, — возмущаются собравшиеся.

В Житковичском лесхозе и «Житковичихимсервисе» говорят, что пока никаких официальных документов о передаче Червоного они не видели, следовательно, и волноваться рано. Хотя «не для печати» признаются: настроение в последние дни так себе.

— У нас договор аренды на десять лет. Мы вложили в озеро деньги и, конечно, заинтересованы, чтобы продолжать работать, — говорит директор «Житковичихимсервиса» Игорь Головач.

В самом нацпарке же опасения местных жителей назвали «абсурдными» и попросили «не нагнетать».

— Сегодня все, что делается для расширения угодий, — исключительно в интересах сохранения природы для людей. Ни о каких ограждениях речи и быть не может. Как любительский, так и промысловый лов рыбы на озере Червоном будет осуществляться без вмешательства национального парка. Кроме того, на передаваемых угодьях мы планируем для местного населения снизить стоимость охотничьих путевок, — заверяет гендиректор Национального парка «Припятский» Степан Бамбиза.

Но местные не верят. Спрашивают: а что мешало сделать вот это все с той частью территории, которая в аренде у нацпарка еще с 2010 года? Почему что-то должно измениться именно сейчас?..