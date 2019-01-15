В прошлом году контрабанда сигарет из Беларуси в Литву выросла почти вдвое 2 15.01.2019, 21:52

Фото с сайта sigaropt.all.biz

Литовские пограничники подвели итоги 2018-го года.

В прошлом году количество контрабандных сигарет в Литву увеличилось на 45%. Такие цифры озвучены в отчете Литовской пограничной службы.

В 2018 году на границе литовские спецслужбы задержали 1 миллион 768 тысяч пачек сигарет, пишет abw.by. Согласно отчету пограничников, большинство задержанных контрабандных сигарет было белорусского производства. Среди популярных марок – Fest, Minsk и Korona. Также обнаружено небольшое количество из Украины и Таджикистана.

Современные системы наблюдения за государственной границей привели к изменению маршрутов контрабанды. Только 47% контрабанды прошло в 2018 году через так называемую «зеленую» границу: то есть по полям, лесам и водоемам. В 2017 этот показатель составлял 74%.

Причины контрабанды табачных изделий в Литву, как и в другие западные страны – большая разница в цене. Например, в Беларуси пачка сигарет стоит около 0,74 евро, а в Литве стоимость пачки популярных сигарет примерно в 4-5 раз выше. Другими причинами называют ограниченную покупательную способность населения Литвы, терпимость к контрабанде, рост доходности нелегального бизнеса, уровень безработицы, а также выгодное географическое положение Литвы для такого бизнеса, сообщает pasienis.lt.