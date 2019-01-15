Украина обратилась к Болгарии с призывом не принимать корабли РФ, идущие из портов Крыма 1 15.01.2019, 21:58

Фото: ТАСС

Об этом заявил посол Украины в Болгарии Виталий Москаленко.

Посол Украины в Болгарии Виталий Москаленко призвал болгарские власти не принимать суда, которые заходили в порты аннексированного Крыма. Об этом сообщает gordonua.com со ссылкой на болгарское издание Faktor.bg.

В частности, Москаленко призвал не принимать судно BEST-1, которое вышло из российского порта Ростов-на-Дону с углем в болгарский порт Бургас. По его словам, корабль вошел в оккупированный Крым с нарушением государственной границы Украины.

"Украина обращается к Болгарии с призывом не принимать российский корабль BEST-1 в Бургасе, так как в противном случае это будет означать, что она как член Европейского союза не поддерживает санкции против России. Мы будем настаивать на том, чтобы российские суда, идущие из Крыма, не пускали в болгарские воды. Это не первый случай провокации со стороны Кремля. Такие действия не только не прекращаются, но и усиливаются", – сказал он.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.