Парламент Венесуэлы признал Мадуро узурпатором 2 15.01.2019, 22:07

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Николас Мадуро

Парламентарии Венесуэлы считают, что президентом страны должен быть глава оппозиции Хуан Гуайдо.

Национальная ассамблея Венесуэлы приняла заявление, в котором Николас Мадуро признается узурпатором. Об этом сообщает rbc.ua со ссылкой на Nacional.

Документ предполагает, что решения и действия исполнительной власти будут признаны недействительными.

По словам одного из депутатов, парламентарии руководствовались 233 статьей конституции страны и считают, что президентом страны должен быть спикер парламента Венесуэлы, глава оппозиции Хуан Гуайдо.

В свою очередь агентство Reuters сообщило, что парламент страны, который находится под контролем оппозиции, планирует призвать ряд государств заморозить доступ правительства Мадуро к счетам в зарубежных банках

Отметим, телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что президент США Дональд Трампа рассматривает возможность официального признания Гуайдо, президентом этой страны вместо Мадуро, легитимность которого Вашингтон не признает.

Кроме того, Администрация Трампа рассматривает возможность существенного ужесточения санкций против нефтяного сектора Венесуэлы. По данным источников телеканала, один из вариантов включает полное эмбарго США на закупку нефти у этой латиноамериканской страны, для которой рынок Соединенных Штатов традиционно является ключевым.

Напомним, 10 января Мадуро вступил в должность президента Венесуэлы на 2019-2025 годы.