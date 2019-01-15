Фотофакт: Как выглядит «приставное место» для больного в пензенской больнице

Фотофакт: Как выглядит «приставное место» для больного в пензенской больнице9
- 15.01.2019, 22:20
- 1,582
«Конструкции» установили вместо кроватей.
13 января в соцсети «ВКонтакте» появилась фотография конструкции из досок и стульев. В комментарии под постом говорилось, что конструкция выполняет функцию кровати в одной из больниц Пензенской области.
Минздрав региона 15 января официально подтвердил, что снимок является подлинным.
В самой больнице пояснили, что дополнительные конструкции понадобились из-за большого количества экстренных госпитализаций в последние дни, сообщает interfax.ru.