Фотофакт: Как выглядит «приставное место» для больного в пензенской больнице 9 15.01.2019, 22:20

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«Конструкции» установили вместо кроватей.

13 января в соцсети «ВКонтакте» появилась фотография конструкции из досок и стульев. В комментарии под постом говорилось, что конструкция выполняет функцию кровати в одной из больниц Пензенской области.

Минздрав региона 15 января официально подтвердил, что снимок является подлинным.

В самой больнице пояснили, что дополнительные конструкции понадобились из-за большого количества экстренных госпитализаций в последние дни, сообщает interfax.ru.