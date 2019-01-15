Парламент Великобритании приступил к голосованию по Brexit 15.01.2019, 22:34

Эксперты считают маловероятным, что большинство депутатов одобрит сделку с Брюсселем.

В Палате общин британского парламента во вторник, 15 января, началось голосование по тексту 584-страничного правительственного соглашения о выходе Великобритании из состава Евросоюза, передает DW.

Параметры документа были согласованы с Брюсселем 25 ноября 2018 года - после 18 месяцев переговоров, которые эксперты назвали сложнейшими за всю послевоенную историю Соединенного Королевства.

Выступившая перед началом процедуры голосования премьер-министр Великобритании Тереза Мэй высказалась против проведения повторного референдума по "Брекзиту", подчеркнув, что это может еще больше расколоть страну. Она также высказалась против досрочных выборов в случае отказа парламента поддержать соглашение, согласованное британским правительством с Европейским Союзом. Мэй призвала депутатов поддержать этот документ и тем самым выполнить волю избирателей, которые на референдуме в 2016 году высказались за выход Великобритании из ЕС.

Решения по поправкам

На первом этапе депутаты принимают решение по серии поправок, касающихся, в частности, судьбы жесткого "Брекзита" и временных ограничений так называемого "бэкстопа" (backstop).

Этот защитный механизм в случае отсутствия более эффективных договоренностей на время гарантирует сохранение Северной Ирландии в составе единого европейского рынка, что позволит избежать автоматического установления жесткой границы между этой территорией Соединенного Королевства и остающейся в составе ЕС Республикой Ирландия.

Голосование по законопроекту в целом

На следующем этапе Палата общин должна будет принять решение о судьбе правительственного законопроекта в целом.

Отдельно парламентариям предстоит проголосовать по декларации, в которой определяется развитие отношений Брюсселя и Лондона после "Брекзита".

Эксперты считают маловероятным, что большинство депутатов 15 января одобрит сделку с Брюсселем. Североирландская Демократическая юнионистская партия (DUP), от поддержки которой зависит правительство меньшинства Терезы Мэй, по-прежнему не поддерживает договор.