Парламент Великобритании отклонил соглашение по Brexit 15.01.2019, 22:55

Британские депутаты проголосовали против сделки об условиях выхода страны из ЕС.

Нижняя палата британского парламента (Палата общин) во вторник, 15 января, отклонила соглашение о выходе Великобритании из Евросоюза. В ходе решающего голосования 432 депутата высказались против документа, 202 поддержали его. Теперь у Лондона есть три дня, чтобы представить альтернативный план "Брекзита". В соответствии с законодательством ЕС, правительству отводится на это 21 день, однако совсем недавно Палата общин одобрила решение, позволяющее значительно сократить этот срок, передает DW.

Мэй предостерегла от раскола страны

Выступая перед началом голосования в парламенте, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй высказалась против проведения повторного референдума по "Брекзиту", подчеркнув, что это может еще больше расколоть страну. Она также выступила против досрочных выборов в случае отказа парламента поддержать соглашение.

Мэй призвала депутатов одобрить документ и тем самым выполнить волю избирателей, которые на референдуме в 2016 году высказались за выход Великобритании из ЕС.

Выход Великобритании из ЕС запланирован на 29 марта 2019 года. Параметры 584-страничного документа по "Брезиту" были согласованы с Брюсселем после 18 месяцев переговоров, лидеры стран ЕС одобрили соглашение.

Однако у него много противников в Великобритании. В частности, сторонники "жесткого "Брекзита" выступают против того, чтобы граница между членом ЕС Ирландией и Северной Ирландией, являющейся частью Великобритании, оставалась открытой (без таможенного контроля) в случае, если Лондону и Брюсселю к концу 2020 года не удастся выработать новое соглашение о торговле.