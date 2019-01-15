Джон Хербст: Санкции убедят Москву уйти с Донбасса 2 15.01.2019, 23:12

Джон Хербст

Санкции вредят российской экономике на процент-полтора в год.

Санкции заметно вредят экономике России, поэтому со временем они убедят РФ уйти с Донбасса. Об этом 15 января в эфире телеканала "Прямий" заявил бывший посол США в Украине Джон Хербст.

"В конце концов, это может быть через 2,5 года, это может быть лет через 15. Санкции как часть пакета убедят Москву уйти с Донбасса. Крым – это другой вопрос. Но до того дня санкции тоже очень важны для наших интересов. Потому что политика Кремля агрессивна. Сегодня в России, я бы сказал, по мощности военный комплекс, который стоит на втором месте в мире после Америки", – сказал он.

По словам дипломата, мощная армия и мощный морской флот невозможны без сильной экономики.

"Санкции вредят российской экономике на процент-полтора в год. Это значительно", – добавил Хербст.

21 декабря ЕС продлил экономические санкции против РФ, введенные из-за агрессии РФ на Донбассе. Они нацелены на финансовый, энергетический и оборонный секторы, а также на товары двойного назначения.

Кроме того, против России введены ограничительные меры из-за действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету или независимости Украины (срок их действия истекает 15 марта 2019 года), а также из-за аннексии Крыма (действуют до 23 июня 2019 года).