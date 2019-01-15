Белорусский дальнобойщик пытался подкупить польского пограничника 15.01.2019, 23:22

Пограничник «щедрый жест» не оценил.

В минувшую субботу, 12 января, в ПП "Бобровники" водитель грузовика из Беларуси попытался передать сотруднику польской пограничной службы 10 евро, чтобы не получить штраф за отсутствие письменной "инструкции ADR", необходимой при прохождении контроля.

Такой щедрый жест пограничник не мог оставить без внимания своего руководства. 34-летнего белоруса повели на разбирательство.

Водитель признался в совершении правонарушения. Он согласился со штрафом в размере 1000 злотых (233 евро) и подписал документ, согласно которому водителю дается испытательный срок 2 года. Если в течение этого времени он попробует еще раз дать взятку сотрудникам пограничной службы, то будет арестован на 1 год. Об этом сообщает пресс-служба пограничной службы Подляшья.