Сенат США принял резолюцию против снятия санкций с компаний Дерипаски 3 16.01.2019, 8:05

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Олег Дерипаска

Фото: РИА «Новости»

Решение поддержали 57 сенаторов.

Сенат США большинством голосов решил вынести на обсуждение и последующее голосование резолюцию против решения администрации Трампа снять санкции против трех российских компаний, связанных с Олегом Дерипаской.

Как сообщает издание The Hill, "Сенат проголосовал за то, чтобы утвердить законодательную инициативу, блокирующую план президента Трампа отменить санкции против трех российских компаний" - EN+, Rusal и EuroSibEnergo.

Согласно сообщению, 57 сенаторов поддержали решение, не позволяющее администрации снимать санкции с РФ, 42 - высказались против.

"Это означает, что против инициативы правительства Трампа выступили не только демократы, но и республиканцы. При этом достаточно было лишь простого большинства для того, чтобы принять решение", - отмечает издание.

Как подчеркивается, хотя это процедурное голосование, оно демонстрирует, насколько отличаются подходы к внешней политике администрации Трампа и республиканцев в Конгрессе.

"Однопартийцы президента в Конгрессе относятся недоверчиво к его "теплым" заявлениям в адрес России", - говорится в сообщении.

Напомним, 6 апреля 2018 года США ввели санкции против семи российских олигархов, 17 топ-чиновников и 12 российских компаний. В санкционный список Минфина США попали три компании российского олигарха Олега Дерипаски - Базовый элемент (Basic Element Limited), En+ Group и Русал.

В декабре 2018 года Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США проинформировало Конгресс о планах исключить российские компании En+, Русал и Евросибэнерго из санкционного списка.

Снятие санкций стало возможным после реструктуризации и изменений в корпоративном управлении компаний – Дерипаска согласился сократить свое участие в компаниях. Сам олигарх останется в санкционном списке.