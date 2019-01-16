Александра Саснович: Изменился мой менталитет, спасибо новому тренеру 2 16.01.2019, 8:28

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АЛЕКСАНДРА САСНОВИЧ

ФОТО: TENNIS.BY

Белоруска прокомментировала свои успехи на Открытом чемпионате Австралии.

После победы над 20-й сеяной Анетт Контавейт в 1/32 финала Открытого чемпионата Австралии Александра Саснович дала небольшое интервью на корте "Мельбурн Арены", сообщает pressball.by.

- Александра, поздравляем с успешным окончанием матча.

- Я много раз играла с Анетт, она очень хорошая теннисистка. Важная победа, но для меня это не конец. Я смотрю дальше, и с интересом жду новой стадии.

- Вы одержали уже несколько эффектных побед в начале года. Что изменилось в вашей игре?

- Изменился мой менталитет. Спасибо новому тренеру. Мы начали сотрудничество в июле и работали над улучшением многих компонентов, провели хорошую подготовку к сезону.

- Вам нравится обстановка на трибунах?

- Конечно. Очень приятно, что все больше и больше людей поддерживают меня. В том числе в родной Беларуси. Там сейчас 5 утра, но я знаю, что многие все равно встали, чтобы посмотреть мой матч.

- Чем займетесь после матча?

- Постараюсь расслабиться. Отдохну, займусь каким-нибудь досугом, возможно, пройдусь по магазинам.