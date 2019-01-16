Китай борется за землю в российской Чувашии 4 16.01.2019, 8:38

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Предприниматели из Поднебесной вышли на второй раунд борьбы.

Российское Федеральное агентство новостей уже рассказывало о покупке фирмой из КНР земли в Моргаушском районе Чувашии. В конце декабря жителям Чувашии удалось отстоять землю, купленную китайскими бизнесменами предположительно под строительство молокозавода.

Однако буквально в первый рабочий день января ситуация получила новый оборот. ООО «Сычуань-Чувашия Агропромышленная торговая компания» подала заявление в Москакасинское сельское поселение Моргаушского района с просьбой о переводе земли из одного вида разрешенного использования в другой, а конкретно из жилого строительства в промышленное. По предварительной информации, теперь местным жителям грозит уже не молокозавод, а литейный завод по производству рельсов для высокоскоростных магистралей.

В начале января все столбы в поселении и соседних деревнях были обклеены листовками неизвестного происхождения.

«Не так давно мы доводили до вашего сведения, что представителя Китая «Сычуань-Чувашия» хотят построить молокозавод на 40 га земли в деревне Эхветкасы. А на сегодняшний день мы обладаем точной информацией — китайцы под видом строительства завода по производству сухого молока намерены перевести земли, находящиеся возле Эхветкасы из категории назначения Ж2 (малоэтажная жилищная застройка коттеджного типа. — Прим. ФАН) в земли промышленного значения.

Все гадали, зачем же китайцам 40 га земли для производства молока?! Из достоверных источников правительства Чувашской Республики нам точно известно, что на самом деле китайцы намерены построить литейный завод, где будут производить рельсы для высокоскоростных магистралей. Остальные комплектующие для этой железной дороги также хотят отливать на этом заводе. Именно для этого им и нужно перевести эти земли в категорию промышленного значения.

Также рядом с заводом будет построено несколько огромных зданий под общежития для проживания приезжих китайцев. Планируется перевести туда 8000 китайцев (туда входят и рабочие, которые будут строить дорогу). Число населения Москакасинского сельского поселения на сегодняшний день составляет 3100 человек».

ФАН провело собственное расследование и выяснило, насколько соответствует данное сообщение действительности, опросив местных жителей, депутатов и задав вопрос источнику в районной администрации.

Как выяснилось, в конце года все были уверены на 100%, что землю отстояли, строительство заморожено, бизнесмены из КНР не имеют права строить на выкупленной земле ничего, кроме того, что стоит в плане аж десятилетней давности — то есть жилых домов и инфраструктуры к ним. Однако в самом конце года, а именно 29 декабря, в администрацию Москакасинского сельского поселения пришло заявление от ООО «Сычуань-Чувашия агропромышленная торговая компания» с просьбой перевести их земли с жилищного строительства на промышленное использование.

«Когда впервые возникла проблема с покупкой земли китайцами, именно этот же источник нас проинформировал об этом, — говорит местный житель Виктор Петров. — И сегодня они опять вывесили листовки. В прошлый раз все в итоге оказалось полной правдой. Да и по нашим источникам эта информация подтверждается. Если сюда переедет 8000 строителей из Китая, мы превратимся в филиал КНР, так как местных жителей гораздо меньше».

Местный общественный деятель, учредитель информационно-аналитической газеты «Взятка» Эдуард Мочалов тоже подтверждает эту информацию, а так же тот факт, что китайцы вновь предпринимают попытку перевести земли в промышленное использование.

«Да, действительно, китайцы сейчас вышли вновь с письмом о переводе земли, — подтверждает Эдуард Мочалов. — Теперь уже планируется строить другой завод. Сколько в реальности они планируют привезти своих рабочих, пока не известно, но явно не 500 и не 1000 человек».

Как стало известно от источника в администрации района, письмо от китайской фирмы действительно есть, но пришло оно на адрес администрации сельского поселения — именно там решают вопрос об изменении разрешения на использование земли. Письма были даже два. Первое — в самом конце декабря, но его вернули обратно, так как при его составлении были допущены несколько ошибок. Новое пришло уже в январе, с исправленными ошибками. Время рассмотрения подобных заявок — месяц. Но по закону положено провести общественные слушания с местным населением. Пока официально о том, что такие слушания состоятся, никто не был уведомлен.

Однако то, что китайская фирма будет до конца бороться за свою землю, понятно уже сейчас. В распоряжении ФАН есть документы на приобретенные фирмой земельные участки. Согласно им, часть участков приобретена в ипотеку. На них введено ограничение прав и обременение объекта недвижимости. Срок, на который установлено ограничение прав и обременение недвижимости — не более, чем 12 месяцев. Договор купли продажи был подписан в июле — сентябре 2018 года. То есть осталось чуть больше полугода. Обременение установлено в пользу ООО «Руском» — то есть того самого общества, учредитель которого Максим Архипов ранее являлся собственником земли.

Ситуацию под контролем держит депутат Чебоксарского городского собрания депутатов, член КПРФ Алексей Шурчанов.

«На данный момент все свернуто, строительства нет, — рассказал Шурчанов. — Есть официальный ответ от прокуратуры. Наш представитель совместно с жителями устраивал местные сходы, где выражали свое мнение, а в частности категорическое несогласие с тем, что хотят сделать представители китайского бизнеса.

Обращались к нашему депутату Государственной думы Валентину Сергеевичу Шурчанову, он делал запросы в различные органы — пришли ответы, что все заморожено. Эта ситуация получила большой общественный резонанс не только местного, районного значения, а общереспубликанского.

Официальные республиканские источники говорили, что ничего там не будет, «все хорошо, все законно, никто никому ничего не отдает, никакого строительства не будет», мол, это просто изучение и мониторинг.

В данный момент программа свернута. Они пытались в Канашском районе этот проект провернуть, присматривали подходящую земельную территорию, но там тоже население было против».

То есть выходит «сказка про белого бычка». Вроде вопрос уже разрешился — местные, да и республиканские власти заверили людей, что все остается по прежнему, земли никто переводить в другой пользования не будет. Мол, китайская сторона уведомлена, — а буквально через месяц представители бизнеса из Поднебесной вновь присылают письмо с просьбой изменить разрешенный вид строительства земель. Кто и что им пообещал — неизвестно. Ясно одно — просто так вкладывать деньги в 40 гектаров земли китайцы не стали бы.

Но самое загадочное в этой истории — то, что даже если землю по требованию китайцев переведут в промышленное использование, никто в реальности не знает, что там будет. Ни первый, ни второй проект никто не видел, — ни в районной администрации, ни в поселковой. А ведь переговоры велись, только представители «Сычуань-Чувашии» не принесли не только проект, но даже его письменного описания.

И хотелось бы выяснить — почему бизнесмены из КНР решили, что в этом году вдруг что-то изменится в отношении к их строительству. Ну не по китайскому календарю же они гадают, они серьезные люди, давно работающие на российском рынке. Значит, кто-то пообещал им поддержку в строительстве на территории Чувашии. Вопрос за малым — кто?