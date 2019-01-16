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Чиновник на «Лексусе»: Семь фактов о новом министре транспорта

  • 16.01.2019, 10:36

Что известно об Алексее Авраменко.

Лукашенко назначил новым министром транспорта и коммуникаций Алексея Авраменко. «Салiдарнасць» нашла интересные факты о нем.

Пополнил список самых молодых членов правительства

Алексей Авраменко, который вырос в Минске, на 15 лет моложе бывшего министра Анатолия Сивака, возглавившего Мингорисполком. 41-летний чиновник старше только министра экономики Дмитрия Крутого и министра ЖКХ Александра Терехова.

Всю жизнь работает в сфере транспорта

После окончания вуза в 1999 голу Авраменко трудился мастером в ДСУ №43 («Строительно-монтажный трест № 8»), главным специалистом управления содержания дорожной сети Департамента «Белавтодор», работал на разных должностях в управлении транспорта и связи Аппарата Совмина.

Заместителем министра был назначен еще в 2013 году.

За день до назначения министром сменил фото профиля в Фейсбуке

Алексей Авраменко присуствует в соцсетях, правда, активную деятельность там не ведет. Вероятно, уже зная о своем повышении, за день до назначения министром чиновник сменил фото профиля в Фейсбуке на это:

Фотографии он в основном выкладывает из поездок в другие страны.

Был «адвокатом» перевозчиков

В 2015 году после введения системы BelToll некоторые перевозчики, не разобравшись с новой системой оплаты за дороги, получили внушительные штрафы. Предприниматель Сергей Штода обращался в министерство транспорта, в частности к Алексею Авраменко, с просьбой помочь урегулировать вопрос.

Но в итоге ничего из этого не вышло. Штода рассказал журналистам: «Заместителю министра Авраменко сказали, что хватит быть адвокатом перевозчиков. После этого наш диалог с ведомством оборвался».

Отвечал за грандиозные проекты

К примеру, за строительство МКАД-2. Замминистра говорил, что основная задача второй кольцевой – разгрузить столицу и улучшить экологическую обстановку. На деле МКАД-2 оказалась маловостребованной, целесообразность траты огромных средств пока не доказана.

Авраменко также заявлял, что цементные дороги будут возводиться и дальше.

Один из последних масштабных проектов, который молодому министру еще предстоит осуществить, – строительство нового речного порта в Брагинском районе. Предполагается, что порт на глубоководном участке Днепра на границе с Украиной станет крупным транзитным хабом, позволяющим доставлять белорусские грузы в Черное и Средиземное моря. Авраменко выражал надежду, что к осени 2019 года начнутся строительные работы.

Не смог объяснить, почему нельзя изменить процедуру взимания дорожного сбора

Авраменко сам напоминал, что до 2008 года дорожный сбор с белорусских автолюбителей взимали через акцизы на топливо. Из его комментариев и интеревью так и не стало понятно, почему нельзя вернуться к этой логичной практике, при которой кто больше ездит, тот и больше платит.

Из-за привязки госпошлины к техосмотру белорусы массово перестали и платить пошлину, и проходить техосмотр. Чиновники годами отказывались признавать и решать проблему.

Ожидается, что в 2019 году госпошлину отвяжут от техосмотра и разрешат платить не за год, а за месяц. Но автолюбители все равно недовольны.

Ездит на «Лексусе»

Если только в последнее время не сменил автомобиль. Два года назад, давая интервью телеканалу «Беларусь 1», Авраменко позволил сесть за руль своей машины журналистке. Как следовало из сюжета, чиновник ездит на «Лексусе».


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